Ekonomi Kartalda çöken bina ve çevresinde yıkılan binalardaki ev sahiplerine yeni daireler teslim edildi
EMLAK

Kartal'da çöken bina ve çevresinde yıkılan binalardaki ev sahiplerine yeni daireler teslim edildi

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta Kartal'da çöken 8 katlı binanın ardından riskli bulunarak yıkılan 7 binanın yerine yenileri inşa edildi. Yapımı tamamlanan 105 dairenin anahtarları ev sahiplerine teslim edildi.

Haber Merkezi DHA
Kartal'da yapımı tamamlanan yeni daireler sahiplerine teslim edildi
Kartal'da yapımı tamamlanan yeni daireler sahiplerine teslim edildi

İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak üzerinde bulunan 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı geçtiğimiz yıl Şubat ayında çökmüş, içinde bulunan 21 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın yaşandığı çevrede risk taşıyan binaların ise tahliye ve yıkımına karar verilmişti. Yıkılan 7 binanın yerine TOKİ tarafından hazırlanan imar planı kapsamında yeni yapılar inşa edildi. Yapımı tamamlanan toplam 105 daire, sahiplerine teslim edildi.

DHA
Kartal'da yapımı tamamlanan yeni daireler sahiplerine teslim edildi

"BİR SENEDE DAİRELERİMİZİ TESLİM ETTİLER"

  • Dairesinin anahtarını teslim alan bir apartman sakini, "Burada 5 çocuğum, eşim ve ben 7 kişi yaşayacağız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Hemen hemen bir sene oldu bu olay üstünden geçeli. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Allah razı olsun. Geldi, burada dairelerimizi bir senede teslim edeceğini söylemişti. Ve bir senede dairelerimizi teslim ettiler" dedi.

DHA
Kartal'da yapımı tamamlanan yeni daireler sahiplerine teslim edildi

BİR HAFTA 10 GÜN İÇİNDE TAŞINACAĞIZ

Aynı apartman sakini,"Zaten depreme dayanıklı binaların ne kadar önemli olduğunu işte görüyorsunuz. Elazığ'da deprem geldi orada da vatandaşlarımızı kaybettik. Onlara da Allah rahmet eylesin. Burada ölen kardeşlerimize de Allah rahmet eylesin. Bakanlığımız bu konuda çok güzel çalışmalar yapıyor. Anahtarımızı aldık, işte eksiklerimizi yapıyoruz. Kısmet olursa bir hafta 10 gün içinde taşınacağız. Aslında sıkıntılarımız ufak tefek sıkıntılar. Fakat yüklenici firmanın biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bu eksikliklerimizi bir an önce giderip biz de hemen taşınmak istiyoruz" diye konuştu.

DHA
Kartal'da yapımı tamamlanan yeni daireler sahiplerine teslim edildi

DHA
Kartal'da yapımı tamamlanan yeni daireler sahiplerine teslim edildi

DHA
Kartal'da yapımı tamamlanan yeni daireler sahiplerine teslim edildi

DHA
Kartal'da yapımı tamamlanan yeni daireler sahiplerine teslim edildi

DHA
Kartal'da yapımı tamamlanan yeni daireler sahiplerine teslim edildi
Kartalda çöken binanın yerine yapıldı

Kartal'da çöken binanın yerine yapıldı

1 yılda tamamlanan 105 daire ev sahiplerine teslim edildi.
İstanbul ve bazı illere uyarı

İstanbul ve bazı illere uyarı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Vatandaşakuyumcu uyarısı

Vatandaşa
kuyumcu uyarısı

​Yüksek kazanç vaadiyle para ve altın topluyorlar.
6 kişi uçağa<br>binmekten vazgeçti

6 kişi uçağa
binmekten vazgeçti

Bakan Koca'dan tahliye edilen Türkler hakkında çarpıcı açıklama.
Son 24 saatte<br>46 can kaybı daha

Son 24 saatte
46 can kaybı daha

Koronavirüsten ölenlerin sayısı hızla artıyor.
Virüslü değiliz

Virüslü değiliz

​Yabancı ülkelerdeki Çinliler kendilerine yöneltilen ırkçı tavırlardan rahatsız.
Koca Yusuf<br>Çin'den ayrıldı

Koca Yusuf
Çin'den ayrıldı

49 kişi Wuhan'dan Türkiye'ye getiriliyor.
Yolda parçalanmış cesedi bulundu

Yolda parçalanmış cesedi bulundu

​Arkadaşı geri dönmeyince aramaya çıktı şoke oldu.
Trump'ın evinin<br>önünde çatışma<br>

Trump'ın evinin
önünde çatışma

Eve zorla girmeye çalışan iki kişi gözaltına alındı.
25 saat<br>sonra ulaşıldı<br>

25 saat
sonra ulaşıldı

İkinci işçinin cansız bedeni de göçükten çıkarıldı.
İcabınıza bakacağım

İcabınıza bakacağım

İBB'li Meltem Şişli: ​''Başörtüsüyle bu iş yapılamaz, ter kokuyorsunuz.''
Elazığ'da<br>artçılar sürüyor

Elazığ'da
artçılar sürüyor

4,5 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem yaşandı.
İngiltere<br>AB'ye veda etti

İngiltere
AB'ye veda etti

​İngiltere 47 yılın ardından resmen Avrupa Birliği'nden ayrıldı.
Dünya altında kalır

Dünya altında kalır

​Yüzyılın Anlaşması'na alkış tutan eller nasıl hesap verecek?
Atina üslerini ABD’ye verdi

Atina üslerini ABD’ye verdi

​Atina resmen Washington'a sığındı.
Verginin gücü

Verginin gücü

​Sadece İstanbul'da 654 okul güçlendirildi.
Rusya katliamın<br>baş ortağı

Rusya katliamın
baş ortağı

​Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa, Yeni Şafak'a konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.