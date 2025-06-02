Katılım finans düzenlemesinin detayları netleşiyor: Finans sigorta el birliği tek çatıda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in üzerinde çalıştıklarını duyurduğu İslami Finans Kanunu'nun detayları belli olmaya başladı. Önümüzdeki yasama döneminde Meclis’te ele alınması beklenen düzenlemeye göre; Türkiye bankacılık sektöründe toplam büyüklüğü yüzde 8.3'e ulaşan katılım finansman kuruluşlarını ilgilendiren tüm mevzuatlar tek elde toplanacak.

Taslak çalışmaya göre; kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Türkiye Katılım Finans Kuruluşları Birliği kurulacak. Katılım finans kuruluşları bünyelerinde, faaliyetlerinin katılım finans esas ve standartlarına uygunluğunu sağlamak üzere karar almak ve değerlendirme yapmakla görevli asgari 3 üyeden oluşan bir danışma komitesi tesis etmekle yükümlü olacak. Finans kuruluşları, katılım finans esas ve standartlarına uygun olarak sundukları ürün ve hizmetlerinin işleyişi, sözleşme hükümleri ile tarafların hak ve yükümlülükleri konusunda müşterilerini ve kamuoyunu etkin şekilde bilgilendirmekle yükümlü olacak.

FİNANSAL İSTİKRARA KATKI SUNACAK

Yine bu çerçevede katılım finans sistemi kurumsal bir yapıya kavuşturulacak. İslami finansmanın sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi için finansal istikrara katkı sunan yeni bir yasa hazırlanacak. Buna göre, katılım finans faaliyetinde bulunan kuruluşlar, faaliyetlerini ve sundukları hizmetleri katılım finans esas ve standartlarına uyumlu biçimde yapacak. Katılım finans sisteminden hizmet alanların hak ve menfaatlerinin korunması için de düzenleme yapılacak.

MÜSLÜMAN ÜLKELERE FAİZSİZ KREDİ

Taslak çalışmaya göre, katılım sigortacılığının mevzuat altyapısı da geliştirilecek. Katılım sigortacılığının ve katılım emeklilik planlarının kapsayıcılığı artırılacak. Altyapı projeleri için katılım finans kuruluşlarının likiditeye erişimi kolaylaştırılacak. Bu hedefle, Türkiye merkezli Uluslararası İslami Altyapı ve Likidite Kuruluşu'nun kurulmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek. Faizsiz kredi kullanarak altyapı hizmeti sunmak isteyen Müslüman ülkelere imkan tanınacak. Yeni yasayla, katılım sigorta kooperatiflerinin kurulmasında önemli bir engel olan işlem maliyetleri azaltılacak.

alternatif modeller ortaya çıkacak

Düzenlemeyle katılım finans sistemi, risk-paylaşımı ve varlığa dayalı gibi özellikleriyle reel sektörü doğrudan destekleyici bir yapı sunacak. Bu çerçevede, düzenlemede katılım finans sisteminin reel sektörü daha fazla desteklemesini sağlayacak çeşitli maddeler de içerecek. Finansman işlemlerinde alım, satım, ortaklık ve/veya kiralama yöntemlerinin de önü açılacak.

Merkez İstanbul

İslami Finans Kanunu ile Türkiye Katılım Finans Kuruluşları Birliği adında yeni bir merkezi birim kurulacak. Birliğin merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde olacak. Birlik, katılım finans hizmeti sunan tüm kuruluşlar ile tüm bu kuruluşlara yönelik danışmanlık, denetim ve derecelendirme hizmeti sunan kurum ve kuruluşları da Türkiye sınırları içinde denetleyecek.

Sektöre üst kurul

Yeni düzenlemeyle, Katılım Finans Standartları İhtisas Kurulu da oluşturulacak. Kurul, dünyadaki benzer yapılardan farklı ve Türkiye'ye özgü bir model ortaya koyacak. Kurul, Türkiye Katılım Finans Kuruluşları Birliği ile ilişkili olacak. Ancak birlikten bağımsız bir şekilde çalışacak olan Kurulun aldığı kararlarla özel sektöre yardımcı olacak. Farklı kamu kurumları ile meslek birliği tarafından önerilen üyeleri Cumhurbaşkanı atayacak.







