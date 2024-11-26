Katılımcı sayısını artırdık

MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer, Tüyap Fuar Merkezi’nde 20’ncisi düzenlenen MÜSİAD EXPO fuarının, katılımcılarına firmalarının ürün ve hizmetlerini; dünyanın dört bir yanından gelen akademisyenlere, uzmanlara, bürokratlara, gazetecilere sektör temsilcileri ve yatırımcılara tanıtma imkanı sağlayacağını dile getirdi. Akmermer, geçen fuarda 552 firma ve temsilcisi, 8 bin 262’si yabancı olmak üzere 16 ülkeden toplam 74 bin 806 katılımcı ağırladıklarını söyledi.

Akmermer şunları kaydetti: “Her yıl artarak çoğalan katılımcı sayesinde katılımcı firmalarımıza iş ağlarının genişlemesi ve yeni iş insanları ile tanışmak için fuar büyük bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Biz de Kayseri şubesi olarak her sene hem katılımcı firma sayımızı hem de alan büyüklüğümüzü artırıyoruz. Bu artıştaki en büyük etmen, katılımcı ve ziyaretçilerin fuardan duydukları memnuniyetin yüksek olması. MÜSİAD Expo hazırlıklarımız bir yandan sürerken şube faaliyetlerimize de hız kesmeden sürüyor. Sanayicilerimiz ve iş adamlarımızın teveccühü ile günden güne büyüyen şubemiz; şehrimiz özelinde ülke ekonomimizin büyümesi için projeler üretmeye devam ediyor.”