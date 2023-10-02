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Ekonomi

Kentsel dönüşümde önemli değişiklik: Anlaşma oranı üçte ikiden salt çoğunluğa çekilecek

Kentsel dönüşüm yasasında önemli bir değişikliğe gidiliyor. AK Parti’nin bu hafta Meclis’e sunacağı kanun teklifine göre, kentsel dönüşümde kat maliklerinin anlaşma oranı değişecek. Yeni yasayla birlikte, anlaşma oranı üçte ikiden, salt çoğunluğa çekilecek. Böylece kat maliklerinin yarısından bir fazlası ile karar alınabilecek.

12:15 . 2/10/2023 Pazartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı ve ilerleyen günlerde TBMM’ye sunulması planlanan kanun teklifine göre, kentsel dönüşümde kat malikleri anlaşma oranı üçte ikiden salt çoğunluğa çekilecek.


AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu hafta meclisin gündemine sunulması beklenen Kentsel Dönüşüm Yasası ile kentsel dönüşümlerde kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklanan uzayan süreçlerin kısaltılması planlanıyor.

Mevcut yasaya göre, kentsel dönüşüm kararı için üçte iki çoğunluk aranıyor.


Yarısından bir fazlası ile karar alınabilecek


Teklifle bu oran salt çoğunluğa düşürülecek; kat maliklerinin yarısından bir fazlası ile karar alınabilecek. Teklifin komisyondaki görüşmelerinde, ortaya çıkacak olumlu ve olumsuz durumların etki analizi ele alınacak.


Teklifle, ulaşılamayan kat malikleri sebebiyle uzayan kentsel dönüşüm süreçlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Tebligat Kanunu’ndan kaynaklı gecikmeleri engelleyecek düzenlemelerin de yer aldığı teklifle kentsel dönüşümde hızlı sonuç alınması planlanıyor.




#Kentsel dönüşüm
#AK Parti
#Yasal düzenleme
#Dönüşüm
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