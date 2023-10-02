Kentsel dönüşümde önemli değişiklik: Anlaşma oranı üçte ikiden salt çoğunluğa çekilecek

Krediye erişimde yaşanan zorluklar, spekülatif fiyatlamaların önüne geçilmesi ve sıfır araçta arz sorununun büyük oranda geride kalması ve otomobilin yatırım aracı olarak cazibesini yitirmesinin ardından sıfır otoda kampanya dönemi yeniden başladı. Öyle ki kimi markalar araç alacaklara 180 bin TL'ye kadar indirim imkanı sunarken 250 bin TL'ye kadar ise 12 ay boyunca faizsiz kredi veriyor.