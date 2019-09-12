Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde yeni yol haritasını açıklandı.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"1 milyon 166 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Belediyelerimize kapımız sonuna kadar açık.

Dönüşüm sürecinde üç ilke benimsedik. Birincisi yerinde dönüşüm. İkinci süreç ise gönüllü dönüşüm. Vatandaşımızın rızası olmayan hiçbir kentsel dönüşüm olmayacak. Üçüncüsü de hızlı dönüşüm, kentsel dönüşümde vatandaşlarımızın en az mağduriyetini sağlayacak mevzuat düzenlemeleri yaptık.

Saydığımız bu 3 temel ilke çerçevesinde kentsel dönüşümü 4 ana başlıkta gerçekleştireceğiz.

Bu dört ana başlık:

Deprem riski altındaki yapıların ve alanların dönüşümü,

Sel ve heyelan riski altındaki alanların dönüşümü,

Tarihi kent merkezleri ve meydanların dönüşümü,

Sanayi alanlarının taşınması ve dönüşümüdür.

2012 yılından bugüne kadar 53 ilde ilan edilen 281 çalışma alanımızda kentsel dönüşümü başlattık ve bu alanda 1 milyon 166 bağımsız birimin dönüşümünü başlattık, bir kısmı yapıldı hak sahiplerine teslim edildi, bir kısmı inşa aşamasında.

Kentsel dönüşüm çerçevesinde kira, taşınma yardımı, kamulaştırma yardımları olmak üzere belediyelerimize ve vatandaşlarımıza 11 milyar lira kaynak sağlandı.

(Kartal'daki Orhantepe Mahallesi) İnşallah inşaatlarımızı aralık ayında tamamlayacak ve vatandaşlarımıza yeni yuvalarını teslim edeceğiz.

8 maddelik eylem planı

Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ile kentlerin kentsel dönüşüm anayasası oluşturulacak. Bu plan göre şehrin bütünüyle kentsel dönüşüm sağlanacak.

Dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon konuttan acil olan 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlanacak. 5 yıl içinde dönüştürme tamamlanacak.

65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini başlatmış oluyoruz

Bu güne kadar 152 bin konutun dönüşümü yapıldı. 100 bini İstanbul'da olmak üzere her yıl 300 bin konut dönüştürülecek.

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2023'e kadar TOKİ Başkanlığımız eliyle yılda en az 30 bin olmak üzere 5 yılda toplam 150 bin konutu dönüştüreceğiz. Bugüne kadar kentsel dönüşüm kapsamında tüm Türkiye'de, toplam 152 bin konutumuzun ihalesini yaptık, 115 bin konutumuzu tamamladık.

Hâlihazırda, Üsküdar'da 1849, Esenler'de 8000, Gaziosmanpaşa'da 4748, Kâğıthane'de 850, Zeytinburnu'nda 713, Bağcılar'da 1015 olmak üzere, İstanbul'un birçok ilçesinde kentsel dönüşüm konutlarımızı üretiyoruz.

Bugün itibariyle, yıl içerisinde temeli atılan konutlarla birlikte, 25 bini İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini başlatmış oluyoruz.

Taşkın, heyelan ve sel riski taşıyan alanlardaki yapılar taşınacak.

Tarihi kent merkezleri ve meydanlar, ihya ve sağlıklaştırma çalışmalarıyla yenilenecek, tarihi hüviyetine kavuşturulacak.

Doğal alanlarda, yaylalarda, koy ve kıyılarda yapılaşmaya müsaade edilmeyecek koruma amaçlı plan ve projeler tamamlanacak.

81 ile millet bahçesi projemiz olduğu gibi 81 ilin tarihi kent merkezlerini, meydanlarını yenilemek suretiyle gelecek nesillere aktarmış olacağız.

Şehir merkezlerindeki köhnemiş, çöküntü alanı merkezlerindeki köhnemiş, çöküntü alanı haline gelen sanayi bölgeleri dönüştürülecek.

Kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.

Yeni hibe, teşvik ve kredi imkanlarıyla kentsel dönüşümde finansman desteği sağlanacak.

Dönüşüme tabi tutulacak alanlarda imar planları yapılarak mülkiyet problemleri çözülecek.

81 ilde mevzuata aykırı yapıların yıkımını etaplar halinde gerçekleştireceğiz. İstanbul'da da bu süreçte hem valilik hem de belediyeler çok önemli bir süreci yürütüyorlar.

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İmar Barışı'ndan faydalanan vatandaşlarımızın yapılarını güçlendirmeleri için mevzuat çalışması yapılacak.

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