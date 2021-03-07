​Kentsel dönüşüme kamu garantisi: Emlak Katılım müdahil olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; bir kamu bankası olan Emlak Katılım Bankası’nın kentsel dönüşüm için 3 ana finansman çözümü sunduğunu duyurdu. Kentsel dönüşümün daha güvenli ve hızlı yapılmasını sağlayacak düzenlemeye göre; vatandaş ile müteahhit arasındaki uzlaşıya bir kamu bankası olan Emlak Katılım da dahil ediliyor. Kentsel dönüşüm seferberliğine önemli katkı verecek düzenlemenin detaylarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı.

VERİLEN DESTEKLER NELER

9 yıldır devam eden kentsel dönüşümü kolaylaştırıcı birçok düzenlemeyi de hayata geçirdiklerini belirten Kurum, “Kentsel Dönüşümü hızlandıracak son düzenlemelerle; yapı kayıt belgesi alınan yapıların güçlendirilmesinin önünü açtık. Konutlarını riskli yapı statüsünde dönüştüren vatandaşlarımız için, mevcut yapılarının 1,5 katına kadar yapacakları inşaat taahhüt işlerinde KDV oranını %18’den %1’e indirdik. Binasını dönüştürecek hak sahibi her bir vatandaşımızın bankalardan kullanacağı krediyi 125 bin TL’den 200 bin TL’ye ve 5 daireye kadar toplam kredi tutarını 625 bin TL’den 1 milyon TL’ye yükselttik. Bina güçlendirme kredisini de 50 bin TL’den 80 bin TL’ye çıkardık” bilgisini verdi.

EMLAK KATILIM DEVREYE GERİYOR

Kentsel dönüşüm ve finansmanı konusunda piyasalara güven veren bir adım daha attıklarını açıklayan Murat Kurum, Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın da sürece dahil olmasının önemli bir soluk olduğunu belirtti. Kurum, “Emlak Katılım Bankamızla kentsel dönüşüme yeni bir basamak daha ekliyoruz. Bu kapsamda Emlak Katılım Bankamız ile tüm tarafları kapsayan kentsel dönüşüm için 3 ana finansman çözümü geliştirdik. ‘Güçlendirme’, ‘Yerinde Dönüşüm’ ve ‘Alansal Dönüşüm’ ana finansman modeline göre, ilk önce; vatandaşlarımız ile müteahhit firma arasında sözleşme imzalanacak, güçlendirme veya yapım için ruhsat başvurusu yapılacak” dedi.

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EMLAK KATILIM GARANTÖR ROLÜNDE OLACAK

Emlak Katılım Bankası, geliştirdiği yeni finansman modelleriyle hem güçlendirmede hem yerinde dönüşümde hem de alansal dönüşümde vatandaşlar ile müteahhit firmalar arasında imzalanacak sözleşmelerin içerisinde bir garantör rolü üstlenecek. Böylece; bir taraftan vatandaşlarımıza kentsel dönüşümde maliyetlerini azaltıcı finansman yardımları yapılırken diğer taraftan kentsel dönüşüm kredileri de kontrollü kullandırılacağı için işin tamamlanması da garanti altına alınmış olacak. Vatandaşımız oturduğu binanın kentsel dönüşümü sürecini başından sonuna kadar güven içerisinde, mağduriyet yaşamadan gerçekleştirebilecek.

KREDİ MALİYETİNİN ÜÇTE BİRİNİ DEVLET ÜSTLENİYOR

Daha önce başka bir banka aracılığıyla sağlanan kamu finansman desteği Emlak Katılım Bankası üzerinden de sunulacak. Vatandaşın kullanacağı güçlendirme ve konut kredileri için azami 120 ay vade ile 400 baz puanlık, işyerleri için ise azami 84 ay vade ile 300 baz puanlık kar payı desteği Emlak Katılım Bankamız aracılığıyla verilecek.

MÜTEAHHİT, BANKA İLE İŞ BİTİRME PROTOKÜLÜ İMZALAYACAK

Sonraki süreçte Emlak Katılım Bankası’nın da sürece dahil olacağını anlatan Kurum, şunları kaydetti: “Müteahhit ile inşaatın teknik verilerini ve vatandaş-müteahhit arasında imzalanan sözleşmeyi değerlendirecek ve uygun olan projeler için de Bankamız ile müteahhit arasında iş bitirme protokolü imzalanacak. Vatandaşlarımızın Emlak Katılım Bankamızdan kullandığı finansmanlar, iş bitirme garantisi anlaşması kapsamında, inşaatın ilerleme seviyesine göre müteahhit firmaya aktarılacak.”

Murat Kurum

Dönüşümün tarafları arasında güven artacak

Sağladıkları yeni açılımı değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şunları kaydetti: “Yeni getirdiğimiz finansal çözümlerimizle; süreci hem vatandaş ve hem de müteahhit firma için tasarlıyor ve yönetiyoruz.

Sunduğumuz bu finansman çözümleri hem piyasayı canlandıracak, yeni yatırımcıların piyasaya girişini kolaylaştıracak hem de vatandaşlarımızın ve özel sektörün hak ve menfaatlerini koruyacak.”

1,5 milyon konutun dönüşümü tamamlandı