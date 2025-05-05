KEP'siz madene ceza

Maden ve petrol alanında faaliyet gösteren işletmelere Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) zorunluluğu getiriliyor. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediği her 3 ay için 300 bin lira idari para cezası uygulanacak. Maden Kanunu ile Türk Petrol Kanunu kapsamında ruhsat ve hak sahibi olanların, aktif edilmiş tebligata esas KEP kullanmaları zorunlu olacak. Kanun teklifi; Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan ancak Anayasa Mahkemesi tarafından kanun yoluyla yapılması için reddedilen düzenlemeleri içeriyor.