KEP'siz madene ceza

Maden ve petrol alanında faaliyet gösteren işletmelere Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) zorunluluğu getiriliyor. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediği her 3 ay için 300 bin lira idari para cezası uygulanacak. Maden Kanunu ile Türk Petrol Kanunu kapsamında ruhsat ve hak sahibi olanların, aktif edilmiş tebligata esas KEP kullanmaları zorunlu olacak. Kanun teklifi; Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan ancak Anayasa Mahkemesi tarafından kanun yoluyla yapılması için reddedilen düzenlemeleri içeriyor.
BEYİN GÖÇÜNÜ KADRO TUTACAK
Enerji sektöründe, özellikle yüksek dünyada yaşanan dönüşümleri takip etmek ve Türkiye'nin enerji ihtiyacını yerli kaynaklardan karşılayabilmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda nitelikli insan kaynağının oluşturulacak. Yurt dışına gönderilen ve öğrenimlerini tamamlayarak göreve başlayan bursiyerlerin kariyer meslek kadrolarına atanacak. Lisans mezunları uzman yardımcısı, doktora mezunları uzman olarak atanacak. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun (TENMAK) tüm varlıkları devlet malı hükmünde olacak ve haczedilemeyecek.