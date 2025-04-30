Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Muğla'da maden sahası ihale edilecek

Muğla'da maden sahası ihale edilecek

08:5430/04/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, en az 15 gün önceden MAPEG'in internet adresinde duyurulacak. (Foto: Arşiv)
İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, en az 15 gün önceden MAPEG'in internet adresinde duyurulacak. (Foto: Arşiv)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), II-B grubu küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Muğla'da II-B grup küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.

İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, en az 15 gün önceden MAPEG'in internet adresinde duyurulacak.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte 09.00-09.30 saatlerinde MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda ihale komisyonuna doğrudan yapılacak.





#Maden
#MAPEG
#Muğla
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
10. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 2025: Yeni yargı düzenlemesinde genel af, kısmi af ve şartlı tahliye çıkacak mı?