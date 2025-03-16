Kesme altın satışı resmen yasaklandı

Kesme altın satışlarında suistimalleri önlemek için “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar”da yapılan değişiklik Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Düzenleme, altının ince bir şerit haline getirilmesi işleminin ardından şeridin çeşitli şekillerde kesilmesi veya işlenmesi suretiyle oluşturulan ve "çekili altın" ya da "kesme altın" şeklinde tabir edilen ürünlerin alım satımında son dönemlerde artış görülmesi üzerine yapıldı.

Ayrıca, yurt dışına efektif olarak serbestçe çıkarılabilecek azami 25 bin liralık limit, döviz kurundaki artış ile suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuatta yer alan kimlik tespiti için belirlenmiş tutar da göz önünde bulundurularak 185 bin liraya yükseltildi.