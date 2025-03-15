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En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

11:0515/03/2025, ہفتہ
AA
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İşte kalem kalem yatırım araçlarının performansı...
İşte kalem kalem yatırım araçlarının performansı...

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,17 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,62, avro/TL yüzde 0,86, altının gram fiyatı ise yüzde 3,10 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.357,09 puanı ve en yüksek 10.862,97 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,17 üstünde 10.840,59 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,10 artışla 3 bin 524 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,98 yükselişle 23 bin 861 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 5 bin 730 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,02 artarak 5 bin 903 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,62 artarak 36,6740 liraya, avro yüzde 0,86 artışla 39,9220 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,50, emeklilik fonları yüzde 1,27 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,75 ile "hisse senedi" fonları oldu.



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