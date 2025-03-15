Kira gelir vergisi takiple yüzde 101 arttı

Kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazançlardan geçen sene yaklaşık 1,8 milyon beyanname alan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yürüttüğü çalışmalarla 2025 yılında rakamın 2 milyonu geçmesini bekliyor. Başkanlık, 2024 yılında kira geliri elde edip beyanname vermesi gereken mükelleflerin tespiti amacıyla yaklaşık 1,5 milyon konutu analize tabi tutarak, 425 bin konutta fiili yoklama yaptı. Bu kapsamda 376 bin yeni mükellefin beyanname vermesi sağlandı. Dijital Vergi Dairesi'nden alınan "Kira Bildirim Formu" ile kiracılar gönüllülük esasına dayalı olarak 38 bin form doldurdu. Bunlara göre kira beyannamesi vermeyen 20 bin mükellef olduğu görüldü ve yasal işlem yapıldı. Böylece 2024'te beyanname veren mükellef sayısı önceki yıla göre yüzde 26 arttı.

HEDEF 4,4 MİLYON BEYANNAME

Bu mükellefler tarafından verilen beyannameler ile önceki yıla göre yüzde 107 artışla 399,2 milyar lira matrah beyan edildi ve yüzde 101 artışla 126,9 milyar lira vergi hesaplandı. Çalışmayla 55 bine yakın mükellefin geçmiş yıllara ilişkin kira beyannamelerini vermesi sağlandı. Bu beyannamelerle 3,1 milyar lira kira geliri beyan edildi. Başkanlık, bu yıl da benzer çalışmaları yürütecek. Bu kapsamda, kira gelirini gerçek değeri üzerinden beyan etmeyenlere yönelik inceleme süreci başlatılacak. Atılan adımlarla, 2023 yılında 3,7 milyon, 2024 yılında 4,4 milyon gelir vergisi beyannamesi toplandı. Başkanlık bu yıl da 4,4 milyon beyanname sayısını aşmayı hedefliyor.

SAHADA FİİLİ YOKLAMA

2024 yılında elde edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazançları ile kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazançlara ilişkin gelir vergisi beyannamelerinin 2 Nisan Çarşamba'ya kadar sunulması gerekiyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılıkla mücadeleye bu yıl da aralıksız devam edileceğini vurguladı. Şimşek, "Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi ile vergide adaletin sağlanması amacıyla ileri analiz teknikleri kullanarak, ilgili sektör ve alanlara ilişkin potansiyel riskleri tespit edeceğiz. Fiili saha vergi denetimlerinin artırılmasıyla vergi denetimi algısının mükelleflerde yerleşmesini sağlayacağız" açıklamasını yaptı.

İZAHA DAVETİ YOĞUN olarak KULLANIYORUZ

"İzaha davet" müessesesini yoğun şekilde kullanmaya başladıklarını belirten Şimşek, "Vergi kaybına yol açtığı değerlendirilen mükellefleri tek tek izaha çağırıyoruz. 2024 yılı kazançlarına ilişkin beyan dönemi başladı. Elde edilen kazançların doğru beyan edilmesi, vergi adaletinin sağlanması açısından da önem taşıyor. Mükelleflerimizden vergiye uyum konusunda azami hassasiyet bekliyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığımızın yöneticilerini, tüm illeri ziyaretle görevlendirdim. Arkadaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarıyla görüştü, beyanların doğru yapılmasının önemini ve kayıt dışılıkla mücadele konusundaki kararlılığımızı anlatıyor" dedi.

Mükellefe SMS ile hatırlatma

Gelir İdaresi Başkanlığı, 1,5 milyon kişiye SMS göndererek, gelir vergisine tabi kazançları nedeniyle beyanname vermeleri gerektiği bilgisini iletti. Bu kapsamda, istisna sınırının üzerinde kira geliri elde edenlere, tek işverenden 3 milyon liranın üzerinde ücret geliri kazananlara, 5 yıl içindeki gayrimenkul alım satım işlemleri nedeniyle gelir vergisine tabi değer artışı kazancı geliri elde edenlere SMS gitti.







