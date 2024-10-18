"Hem geleneksel reaktörler, büyük ölçekli reaktörler, hem de gelişmekte olan SMR sektörü olmak üzere Amerikan sivil nükleer şirketlerinin Türkiye ile ortaklıklar geliştirdiğini ve sadece sistemlerini Türkiye'ye yerleştirmekle kalmayıp aynı zamanda geliştirme ortakları olduklarını da görmek istiyoruz."