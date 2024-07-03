Ekonomi

Yüzde 25 sınırı sona erdi: İşte konut ve iş yeri kira artış oranı

Haziran ayı enflasyon verileri belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakama göre haziran ayı enflasyon oranı yüzde 1.64 olarak kaydedildi. TÜİK'in duyurusunun ardından kira artış oranları da netleşti. Sona eren yüzde 25 kira zam sınırının ardından, temmuz ayı kira artış oranı yüzde 65.07 olarak belirlendi.

Seren Som
10:26 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:54 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi haziranda yüzde 1,64 artarken, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu.

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da belirlendi.

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 65.07 olarak öne çıktı.

Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 65.07 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.

  • Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 62.51 olmuştu.

Yüzde 25 kira artış sınırı kalktı

Kira fiyatlarında yaşanan fahiş artış sonrası yürürlüğe sokulan yüzde 25 zam sınırı uygulamasının son tarihi olarak 2024 temmuz ayı belirlenmişti. Konut kiralarında 1 Temmuz 2024 itibarıyla geçerli olan %25 kira artış sınırı kalktı. Yeni düzenlemeye göre, konut kira artışları TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine göre belirlenecek.


Konut Kira Artış Hesaplama Örneği


Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %65,07

Kira Artış Tutarı: 6.507,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 16.507,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 198.084,00 TL


#Kira
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#TÜİK
#Enflasyon
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