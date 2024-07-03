Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.
Tüketici Fiyat Endeksi haziranda yüzde 1,64 artarken, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu.
Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da belirlendi.
Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 65.07 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.
- Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 62.51 olmuştu.
Yüzde 25 kira artış sınırı kalktı
Kira fiyatlarında yaşanan fahiş artış sonrası yürürlüğe sokulan yüzde 25 zam sınırı uygulamasının son tarihi olarak 2024 temmuz ayı belirlenmişti. Konut kiralarında 1 Temmuz 2024 itibarıyla geçerli olan %25 kira artış sınırı kalktı. Yeni düzenlemeye göre, konut kira artışları TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine göre belirlenecek.
Konut Kira Artış Hesaplama Örneği
Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %65,07
Kira Artış Tutarı: 6.507,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 16.507,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 198.084,00 TL