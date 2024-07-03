Milyonlarca memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için enflasyon verilerinde. Memur ve emeklinin maaş zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti başta olmak üzere birçok kalemde artış yaşanacak. Bedelli askerlik başvuru tarih gençler tarafından merak konusu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik başvurusu yapacaklara son tarih uyarısında bulundu. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Temmuz-Aralık 2024 bedelli askerlik ne kadar?