|
Ekonomi

Kira geliri mercek altında

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira gelirlerinin mart ayında doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin mercek altına alındığını söyledi. 4,5 milyon konutun analiz edildiğini belirten Şimşek, “Belirlenen adreslerde fiili tespitler yapılacak” dedi.

04:00 - 21/01/2024 Pazar
Güncelleme: 03:08 - 21/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira gelirlerinin vergi dışı bırakılmasının önüne geçilmesi amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade etti. Kira gelirlerinin mart ayında doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin mercek altına alındığını ifade eden Şimşek, "Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda, kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor; kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak. Beyan dönemi öncesi hatırlatmalar devam ederken, beyannamelerinde uyumsuzluk olan ve hiç beyanname vermeyen mükelleflere yönelik yasal işlemler başlatılacak" dedi.

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) vergide gönüllü uyumu artırma çalışmalarına devam ettiğini aktaran Şimşek, başkanlığın, kayıtlı mükelleflere verdiği hizmetlerin yanı sıra kayıt dışı ekonomiyle mücadele anlamında da denetim çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı. Geçen yıl bu alanda yapılan çalışmalarda olumlu sonuçlar alındığını ve mükelleflerin beyan dışı bıraktıkları gelirleri beyan etmelerinin sağlandığını bildiren Şimşek, yapılan kontrollerle mükelleflerin vergi beyanında bulunmalarının sağlandığını anlattı.

1.7 MİLYON BEYANNAME ALINDI

Şimşek, vergi uyumunu artırmak amacıyla yasal işlemlerden önce mükelleflere kısa mesaj yoluyla hatırlatmalar yapıldığını belirterek, "Bu kapsamda 200 bin mükellefe kısa mesaj gönderildi. Bu hatırlatmalara rağmen geri dönüş sağlamayan mükellefler izaha ve gönüllü uyuma davet edildi. Bu çalışmaların da katkısıyla 2023 yılında kira gelirlerine ilişkin 1 milyon 719 bin 315 beyanname alındı" diye konuştu.

Beyannameler elektronik ortamda veriliyor

Bakan Şimşek, kira gelirlerine ilişkin beyannamelerin, vergi dairesine gitmeden elektronik ortamda Hazır Beyan Sistemi kullanılarak verilebildiğini anımsatarak, 2022 yılı gelirlerine ilişkin, 2023 yılında 1 milyon 578 bin 932 mükellefin Hazır Beyan Sistemi’ni kullandığını söyledi. Şimşek, mükelleflerin bu yıl da kira gelirlerini elektronik ortamdan kolayca beyan edebileceğini ifade etti. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca, basında yer alan, “Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi” üst başlığı ile “Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor” iddialarının, son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmalar olduğu bildirildi.



#Mehmet Şimşek
#Kira
#Konut
#Ekonomi
6 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gram altın için zirve tahmini! Alım fırsatı denmişti ama... İşte 21 Ocak 2024 Pazar hafta sonu altın fiyatları alış-satış rakamları