Kira geliri mercek altında

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira gelirlerinin vergi dışı bırakılmasının önüne geçilmesi amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade etti. Kira gelirlerinin mart ayında doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin mercek altına alındığını ifade eden Şimşek, "Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda, kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor; kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak. Beyan dönemi öncesi hatırlatmalar devam ederken, beyannamelerinde uyumsuzluk olan ve hiç beyanname vermeyen mükelleflere yönelik yasal işlemler başlatılacak" dedi.

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) vergide gönüllü uyumu artırma çalışmalarına devam ettiğini aktaran Şimşek, başkanlığın, kayıtlı mükelleflere verdiği hizmetlerin yanı sıra kayıt dışı ekonomiyle mücadele anlamında da denetim çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı. Geçen yıl bu alanda yapılan çalışmalarda olumlu sonuçlar alındığını ve mükelleflerin beyan dışı bıraktıkları gelirleri beyan etmelerinin sağlandığını bildiren Şimşek, yapılan kontrollerle mükelleflerin vergi beyanında bulunmalarının sağlandığını anlattı.

1.7 MİLYON BEYANNAME ALINDI

Şimşek, vergi uyumunu artırmak amacıyla yasal işlemlerden önce mükelleflere kısa mesaj yoluyla hatırlatmalar yapıldığını belirterek, "Bu kapsamda 200 bin mükellefe kısa mesaj gönderildi. Bu hatırlatmalara rağmen geri dönüş sağlamayan mükellefler izaha ve gönüllü uyuma davet edildi. Bu çalışmaların da katkısıyla 2023 yılında kira gelirlerine ilişkin 1 milyon 719 bin 315 beyanname alındı" diye konuştu.

Beyannameler elektronik ortamda veriliyor

Bakan Şimşek, kira gelirlerine ilişkin beyannamelerin, vergi dairesine gitmeden elektronik ortamda Hazır Beyan Sistemi kullanılarak verilebildiğini anımsatarak, 2022 yılı gelirlerine ilişkin, 2023 yılında 1 milyon 578 bin 932 mükellefin Hazır Beyan Sistemi’ni kullandığını söyledi. Şimşek, mükelleflerin bu yıl da kira gelirlerini elektronik ortamdan kolayca beyan edebileceğini ifade etti. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca, basında yer alan, “Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi” üst başlığı ile “Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor” iddialarının, son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmalar olduğu bildirildi.







