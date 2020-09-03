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Ekonomi Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren zam oranı belli oldu
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Kira zam oranları belli oldu: İşte 2020 eylül ayında kiralara yapılacak artış oranı

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren zam oranı belli oldu

TÜİK tarafından ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Kira zam oranlarında baz alınan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalamasındaki artış oranı yüzde 11,27 oldu. Eylül ayında sözleşmesi yenilenecek bir kiracıya yapılacak zam oranı da yasal olarak yüzde 11,27'yi geçemeyecek.

Haber Merkezi İHA
İşte 2020 eylül ayında kiralara yapılacak artış oranı..
İşte 2020 eylül ayında kiralara yapılacak artış oranı..

Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK'in verilerine göre tüketici enflasyonu ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 oldu.

Enflasyonda on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,27 artış gerçekleşti.

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
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Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

KİRA ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca kiracının beklediği zam oranı da belli oldu. Eylül ayında sözleşmesini yenileyecek bir kiracıya yapılabilecek maksimum artış oranı yasal olarak yüzde 11,27'yi geçemeyecek.

  • Yeni oranların belli olmasıyla 1000 TL olan mevcut kira bedeli, zam oranı yüzde 11,27 ile beraber 1 bin 112,7 TL’ye yükselecek.

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