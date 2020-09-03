Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK'in verilerine göre tüketici enflasyonu ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 oldu.

Enflasyonda on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,27 artış gerçekleşti.

EKONOMİ Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

KİRA ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca kiracının beklediği zam oranı da belli oldu. Eylül ayında sözleşmesini yenileyecek bir kiracıya yapılabilecek maksimum artış oranı yasal olarak yüzde 11,27'yi geçemeyecek.

Yeni oranların belli olmasıyla 1000 TL olan mevcut kira bedeli, zam oranı yüzde 11,27 ile beraber 1 bin 112,7 TL’ye yükselecek.