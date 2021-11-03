Kirada zam oranı belli oldu: Ev sahipleri bu oranın üzerine çıkamayacak

Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklandı. Açıklanan verilere göre ekim ayında enflasyon yüzde 2,39 artışla yıllık bazda yüzde 19,89 oldu.
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren kira zam oranları da netleşti.
TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı ekim ayında yüzde 17,09 oldu.
Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılara yapılacak zam yasal olarak bu oranı aşamayacak.
1500 LİRA KİRADA 256 LİRA ZAM
Bu da 1000 TL'lik kirada maksimum 170 lira, 1500 TL'de 256 lira, 2 bin TL'de 341 TL, 2500 TL'de 427 TL, 3000 TL'de ise 512 TL zam anlamına gelecek.