Ekonomi Kirada zam oranı belli oldu Ev sahipleri bu oranın üzerine çıkamayacak
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Kirada zam oranı belli oldu: Ev sahipleri bu oranın üzerine çıkamayacak

TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verisi ile birlikte kiracılara yapılacak zam oranı da belli oldu. Kasım ayında sözleşmesi yenilenecek kiracılara yapılacak kira zam oranı yüzde 17,09'u aşamayacak. Ekim ayı için kira zam oranı yüzde 16,42 olarak gerçekleşmişti. İşte yeni zam oranları sonrası kiralara yapılabilecek maksimum zamlar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kiracılar için zam oranı belli oldu: İşte kasım ayı kira zam oranları
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklandı. Açıklanan verilere göre ekim ayında enflasyon yüzde 2,39 artışla yıllık bazda yüzde 19,89 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren kira zam oranları da netleşti.

TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı ekim ayında yüzde 17,09 oldu.

Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılara yapılacak zam yasal olarak bu oranı aşamayacak.

1500 LİRA KİRADA 256 LİRA ZAM

Bu da 1000 TL'lik kirada maksimum 170 lira, 1500 TL'de 256 lira, 2 bin TL'de 341 TL, 2500 TL'de 427 TL, 3000 TL'de ise 512 TL zam anlamına gelecek.

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