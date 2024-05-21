Kiracıların yüzde 86'sı resmi zam oranının üstünde kira ödüyor

Areda Survey araştırma şirketi Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, kiracıların yüzde 86'sı son bir yılda resmi zam oranını (yüzde 25) aşan kira zamlarıyla karşılaştığını ifade etti.

Yüzde 25 sınırı uzatılmalı mı?

Halkın yüzde 59,5'i resmi oran sınırının tekrar uzatılması gerektiğini düşünüyor.

Kiracı/ev sahibi tartışmalarında halkın yüzde 59'u kiracıların mağdur olduğunu belirtirken yüzde 77,3'üne göre ev sahibi olmak artık hayal oldu.

Aidatlara resmi sınır getirilmeli

Katılımcıların yüzde 92,1'i ise aidatlara resmi bir sınır getirilmesi gerektiğini belirtti.

Araştırmada, kiraya verdiği gayrimenkulü olanların yüzde 59,3'ü, kira bedelini arttırırken ekonomik durum ve enflasyonun etkili olduğunu söylenirken yüzde 30,9'u gayrimenkulün fiyatını belirlerken bölgeyi baz aldığını ifade etti.

Yüzde 8,4'ü evinin/iş yerinin değerine yapılan tadilat gibi iyileştirmelerin etkili olduğunu belirtiyor.

Ayrıca yüzde 1,5'i de ulaşım imkanlarının etkili olduğunu dile getirdi.

Yüzde 72,2'ye göre ev sahipleri fırsatçılık yapıyor

Araştırma verilerine bakıldığında, toplumun yüzde 77,2'si kira artışları belirlenirken ev sahiplerinin fırsatçılık yaptığı kanaatini taşıyor.

Halkın yüzde 58,9'u ev sahibi veya kiracısıyla bir sorun yaşamadığını söylerken yüzde 41,1'i de sorun yaşadığını ifade etti.

Ev sahibi- kiracı sorunları

Ev sahibi ile sorun yaşayanların yüzde 45,5'i bu sorunun kaynağı olarak kira bedeli anlaşmazlığını gösterdi. Yüzde 20'si kiraya kanun dışı artış yapıldığını ifade ederken yüzde 10,4'ü ev sahibinin kendisini çıkarmak istediğini belirti.





Yüzde 9,5'i kirayı zamanında ödeme konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını, yüzde 3,9'u kiracının çıkmasını isteyip çıkmadığı konusunu öne sürdü. Yüzde 2,6'sı ev sahibinden habersiz tadilat yapıldığını, yüzde 2,2'si ev sahibinin gerekli tadilatları yapmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 2'si depozito konusunda anlaşamadıklarını belirtti. Yüzde 1,7'si mülkün hasar görmesi, yüzde 1,5'i kira bedelinin tahliye için bahane olarak kullanılması ve yüzde 0,3'ü gürültü / komşuları rahatsız etme gibi sebepleri öne sürdü.

'Ev sahibi olmak artık hayal'

Artan konut fiyatlarının ardından, Türk halkının yüzde 77,3'üne göre Türkiye'de ev sahibi olmak artık hayal olarak görülüyor.

Yüzde 9,8'i ev sahibi olmayı geleceğe bir yatırım olarak görürken yüzde 6,3'üne göre ev sahibi olmak ekonomik bir risk teşkil ediyor.

Yüzde 4,5'i ev sahibi olmayı büyük bir borç olarak tanımlarken yüzde 2,2'si bu adımın mantıklı olmayacağını düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 46,8'i konut sahibi olurken başvuracakları ödeme yönteminin kredi çekmek olduğunu belirtiyor.

Yüzde 35'i nakit ödeme yöntemi ile ev sahibi olmayı tercih ederken yüzde 18,2'si firmaların vadeli ödeme planı ile ev sahibi olmayı tercih edeceğini belirtiyor.



