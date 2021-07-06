Ekonomi Kirada fiyat oyununa dikkat İki katına veriyorlar
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Kirada fiyat oyununa dikkat: İki katına veriyorlar

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından temmuz ayında kira fiyatlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre kira yapılacak artış yüzde 14,55'i aşamayacak. Ancak kimi ev sahipleri bu oranı aşabilmek için çeşitli yollar deniyor. Uzmanlar ise kiracıların üstlerinde düşen yasal yükümlülükleri yerine getirmesi halinde ev sahiplerinin çıkarma yapamayacağının altını çizerek çağrıda bulunuyor.

Haber Merkezi İHA
Kirada fiyat oyununa dikkat: İki katına veriyorlar
Foto/arşiv

TÜFE’de geçtiğimiz 2 ayın oranı yüzde 14,55 olarak belirlendi. Yasal kira artış oranı da kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor. Bu orana bakıldığında ev sahipleri kiracılarına sadece bu oranda zam yapabilecek.

Ancak TÜFE’ye göre olan artışı aşabilmek için ev sahipleri çeşitli yollar deniyor.

Kiralarda yaşanan artış hakkında bilgi veren (TÜGEM) Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Denizli İl Başkanı Volkan Yiğit, ev sahiplerinin kiracısını çıkartarak, alması gereken paranın 2 katına yeniden kiraya verdiğine dikkat çekerek, kiracıları koruyan yasaların olduğunu vurguladı.

Yiğit, “Pandemi dönemi inşaat sektörünü de derinden etkiledi. Normalde yapılması gereken konut sayısının ancak yarısı yapılabildi. Ayrıca faizlerin yükselmesi hem konut arzını hem de konut satışlarını geriletti. Bunların yanı sıra normalleşmeyle evlilik sezonunun açılması, taşınmaların başlaması gibi etkenler kira artışlarını tetikledi. Gayrimenkulde yaşanan bu durumu fırsat bilen bazı ev sahipleri eski kiracılarını çıkarıp yerine aynı evi iki katı fiyatına kiralamaya başladı” dedi.

HAKLI NEDEN OLMADIKÇA TAHLİYE EDİLEMEZ

Kiracıların üstlerinde düşen yasal yükümlülükleri yerine getirdiği müddetçe ev sahiplerinin kiracıları çıkaramayacağını dile getiren Yiğit, kiracıların yasal haklarını incelemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Yiğit, “Taşınmaz satışında bile mevcut kira kontratı devam eder. Yeni şart istenemez. Yeni kontrat gerekmez. Mevcut kiracılarda ise kira kontratı bir yıllık bile olsa kira sözleşmesi otomatik olarak uzar. Haklı bir neden olmadıkça örneğin kira bedelleri o bölgede yükseldi diyerek kiracının tahliyesi talep edilemez” diye konuştu.
Kira artışlarının devam edeceğini ve bu duruma hazırlıklı olunması gerektiğini de ifade eden Yiğit, “Bu kira artışlarının 3. çeyrekte üniversiteler açıldığı zaman daha da artacağını düşünüyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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