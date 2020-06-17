Kiralık yazlıklarda koronavirüse karşı 'sertifikalı ev' modeli

Emlakçılar, evlerin uygunluğunu kontrol ettikten sonra tatilcilere kiraya veriyor, belediye ekipleri de konutların "sertifikalı ev" modeline uygunluğunu denetliyor.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu yaptığı açıklamada, Saros Körfezi sahillerinde salgına karşı önlemler aldıklarını söyledi.
Her yıl turizm sezonunda bölgede 3 milyon kişinin tatil yaptığını belirten Helvacıoğlu,
"Otel ve yatak sayımız az, kiralık ev sayımız fazla. İstanbul'a yakınlığımız nedeniyle sezonda 10 bine yakın ev kiralanıyor. Salgına karşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun tavsiyesiyle 'sertifikalı kiralık ev' modeline geçtik. Bu uygulama otellerde, pansiyonlarda var ama kiralık evlerde yoktu." dedi.
AA
Saros Körfezi'nin Erikli ve Yayla sahillerindeki kiralık yazlıklarda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 'sertifikalı ev' modeli uygulanıyor.
Sertifikalı kiralık evlerin özellikleri hakkında bilgi veren Helvacıoğlu, şunları söyledi:
"Uygunluk kriterlerini çok açık belirttik. Kiralanan evde yer yatağı olmayacak, paslı, küflü eşyalar bulunmayacak. Yatak sayısı kadar misafir alacağız. Yatak sayısı kadar ev ve mutfak eşyası olacak. Her evin kiralanmadan önce 4 saat temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi için süre ayrılacak. Suyundan tutun da terliğine, havlusuna kadar her şeyin ambalajlı ve yedekli olmasını sağlayacağız. Jandarmamızın sahillerde devam eden kimlik bildirim sistemine bu model de uyum gösterecek."
Emlakçılar uygulamadan memnun
Erikli sahilinde emlakçılılık yapan Kudret Uybaş da koronavirüsün tüm turizm sektörünü etkilediğini söyledi.
Rezervasyonlarda geçen yıla göre düşüş yaşandığın vurgulayan Uybaş, şunları kaydetti:
"Evlerde belli standartların oluşturulması, hijyen kurallarına uyulması ve salgına karşı alınacak tedbirlerin eksiksiz yapılması konusunda koordinasyon içerisine girdik. Erikli sahilindeki emlakçılar olarak uygulamaya destek veriyoruz. Olumlu dönüşler alıyoruz. Gelecek misafirlerimize daha güvenli ve daha sağlıklı bir tatil sunmaya çalışıyoruz."
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Koronavirüs salgını sonrasında İstanbul'a yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçesi Marmara Ereğlisi'nde yazlık konutlar büyük ilgi görmeye başladı. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların talep gösterdiği yazlık villa ve konutlarda en çok bahçe özelliği arandığı belirtilirken, evlerin 350 bin TL'den 1 milyon 500 bin TL'ye kadar satıldığı belirtildi.
Marmara Ereğlisi'nde 12 yıldır gayrimenkul uzmanlığı yapan Sercan Başak, bu kadar talebi beklemediklerini, bölgede bu işi yapan esnafın ise taleplere yetişemediğini söyledi. Yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla satışlarda gözle görülür bir artış olduğunu ifade eden Başak, Bölgemiz İstanbul'a yakınlığı ile bilinen ve ulaşım anlamında çok kolay ulaşılabilinen bir bölge. Bugün etrafımıza baktığımız zaman Marmara Ereğlisi, Yeniçiftlik ve Sultanköy gibi bölgelerde müstakil bir hayata özgü bir yaşam alanı oluşmuş durumda. Bu yüzden yeni normalleşme süreci başlamasıyla beraber bölgeye bir akın gerçekleşti. Şu an vatandaşların taleplerine buradaki esnaf cevap vermekte çok zorlanmaya başladı diye konuştu.
'GELMİŞKEN YAZ BOYUNCA KALMAK İSTİYORLAR' <br> <br> İnsanların bölgeyi İstanbul'dan daha sağlıklı bulduğu için yaz boyunca kalmak istediklerini dile getiren Başak, Bölgede müstakil villa ve pansiyon, otel kiralama zaten çok yaygın. Ortalama 700- 800 haneye yakın pansiyon, otel ve müstakil villalar mevcut. Lakin bu pandemi sürecinden sonra fiyatlar iki katına çıktı ve insanlar artık şöyle bir talep oluşturuyor. Buraya ailesiyle bir haftalık tatile gelen kişiler bu yaz dönemini bir ay, iki ay, üç ay burada komple kalmak isteğiyle geliyorlar...
Buraya gelmişken üç ay hiç değilse biraz daha sağlıklı biraz daha huzurlu ve biraz daha güvenilir yaşamak istiyor. İstanbul riskli bir bölge olduğu için bu bölgede insanlar kendilerini daha güvenli hissedeceklerini düşünüyorlar. Bunun için talep arttı. Şu an kiralama anlamında bakıldığında taleplere cevap verilemiyor dedi.
'FİYATLAR YÜZDE 25 ARTTI' <br> <br> Özellikle yazlık ev fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Başak, Fiyatlarda yüzde 25 artış gerçekleşti. Bu çok ciddi bir artıştır. Bu bir ay içinde olan bir artış. Bugün Marmara Ereğlisi'nde müstakil bir villanın fiyatı 450 bin TL'den başlar, bölge ve konumuna göre 1 ile 1,5 milyona kadar değişir. Geçen seneki fiyatlara baktığımı zaman bugün ortalama bir villa 350 bin bandında satılırken 400- 450 bin civarına yükseldi. Sahil bölgelerine daha çok rağbet var diye konuştu.
'65 YAŞ ÜSTÜ İLGİ GÖSTERİYOR' <br> <br> En büyük talebin ise 65 yaş üstünden geldiğini kaydeden Başak, Bu pandemi sürecinden sonra şöyle bir şey söz konusu oldu. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı olduğu için buradaki evlerin geneli müstakil. Müstakil evleri olan kişiler bahçelerinde toprakla oyalandılar, ektiler, biçtiler. Hareket ettiler ve hareketsizliğin önüne bu şekilde geçtiler. Şu an en düşük ve en yüksek bütçeli kişiler bu bölgede akın etmiş durumda. Taleplere yetişemiyoruz. Bölge esnafından müthiş bir yoğunluk var. İnanılmaz bir talep oluştu diye konuştu.
'TALEPLERDE YÜZDE 300'LÜK ARTIŞ OLDU' <br> <br> Marmara Ereğlisi ilçesinde emlak danışmanlığı yapan Bedri Mert Öztürk de taleplerde yüzde 300'lük bir artış yaşandığını belirterek şunları söyledi: Bu süreç normalleşmeye başladığında bölgemiz için yatırım yapmak isteyen daha az riskli bölge gözüken Marmara Ereğlisi'ne akın ediyor. Satışlar çok arttı. Villa talepleri çok arttı. Yüzde 300'lük bir artış oldu...
Bölgemizdeki nüfusumuz 30 bin olmasına rağmen, konut sayımız 70 bin olmasına rağmen bu sayının bir sene gibi bir zaman içinde 100 bin rakamına ulaşacağını düşünüyorum. Deniz ya da yolun diğer tarafına bakmaksızın 100, 150 metrekare bir bahçesi olan iki katlı şirin bir yazlık arayışları daha yüksek durumda şu an.
'DAHA SAĞLIKLI' <br> <br> Ailesiyle birlikte İstanbul'da oturan Kübra Akkuş, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinden yazlık aldıklarını belirterek, Daha sağlıklı olduğu için daha sakin olduğu için burayı tercih ettik. Kalabalığa girmemeye çalışıyoruz. Ailemizle buraya yerleştik. Bundan sonra burada yaşayacağız. Tek katlı, bahçeli, sakin ve insanlardan uzak olduğu için tercih ettik dedi.
İstanbul'un yanı başındaki yazlık fiyatları yüzde 25 arttı
İstanbul'un yanı başındaki yazlık fiyatları yüzde 25 arttı
Türkiye genelinde başlayan normalleşme sürecinde İstanbullular, bölgeye yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesindeki yazlık konutlara ilgi göstermeye başladı. Hem doğası hem de denize olan kıyısı nedeniyle tercih edilen bölgede yazlık fiyatları pandemi sürecinde yüzde 25 artış göstererek 350 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında alıcı bulmaya başladı.
Uybaş, Erikli sahilinde evleri günlük 200-400 liraya kiraladıklarını ifade etti.
Emlakçı Gökhan Çevikel de yeni normal yaşam modeline geçilmesiyle vatandaşların tatil için bölgeye gelmeye başladığını dile getirdi.
Salgına karşı "önce sağlık" sloganıyla yola çıktıklarını vurgulayan Çevikel, "Yazlık kiralık evlerdeki eski eşyaların değiştirilmesi, badana ve boyasının yapılması ve her kiracı değişiminde evlerin dezenfekte edilmesi, yedek nevresimlerin yıpranmamış olmasına dikkat ediyoruz. Misafirlerimiz bu yıl Erikli sahiline geldiklerinde farklı bir tatil sistemi olduğunu görecekler." ifadelerini kullandı.
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Antalya'nın dünyaca ünlü doğa harikası Çıralı ve Olimpos tatil yörelerindeki bungalov ve apart tipi ağaç evlerden oluşan butik otellerde Çin, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya gibi ülkelerden birçok yabancı turist konaklıyor. Şubat ve mart aylarında tatil için gelen turistler, Çin'den başlayıp dünyaya yayılan koronavirüs salgını tehlike boyutlarının yüksek olması nedeniyle Antalya'da kalmayı tercih etti.
OLİMPOS'TA İKİ İSPANYOL BİR ÇİNLİ <br> <br> Olimpos'ta bulunan Kadir'in Ağaç Evleri'ne yaklaşık 1,5 ay önce İspanya'dan gelen iki turist ve Çin'den gelen bir kadın geri dönmemeyi tercih etti. Ağaç evlerin sahibi Kadir Kaya, kış döneminde çok müşteri varken, şu an virüsten dolayı azaldığını belirterek, “Ama 1,5 aydır İspanyol çift ile Çinli bir kadın kaldılar. Ayrıca yerli vatandaşlarımız da var. Hafta sonu ve hafta içi günler için Antalya'dan gelen misafirlerimiz de var. Baharın en güzel günlerini yaşıyoruz, doğanın içinde yaşamaya devam ediyoruz dedi.
TURİSTLERE TAZE SOĞAN VE SARIMSAK <br> <br> Bungalov evlerde, ortak kullanım alanlarının kapalı veya sosyal mesafe kurallarına uygun kullanıldığını anlatan Kadir Kaya, “Her odanın zaten ayrı duş, tuvaleti var, sabah akşam yemeklerini veriyoruz. Çayımız, kahvemiz hazır. Bağışıklık sistemini güçlendirici yemekler, taze soğan, sarımsak, roka, maydanoz, semizotuna kadar yeşillikleri de veriyoruz. Uzun süredir kalanlarla huzurlu ve mutluyuz. Doğanın içinde oksijen bol diye konuştu.
‘BALIK VE DENİZ İZNİ OLMALI’ <br> <br> İstanbul'da Galata Köprüsü’ndeki balık tutanlar veya denize girişin yoğun olduğu alanlarda uygulanan yasağın doğru olduğunu, ancak Olimpos gibi sakin bölgelerde bu yasağın yeniden ele alınması gerektiğini belirten Kaya, “Akdeniz'de belirli bölgelerde mesafe korunarak serbest olmalı. Denizde balık tutmak yasak olmamalı. Deniz suyu şifa kaynağıdır, eczanelerde satılan okyanus suyu deniz suyudur. Denizin güzelliği ve şifasından faydalanmak gerekir ve bu karar gözden geçirilmelidir dedi.
İSPANYOL ÇİFT RESİM YAPIYOR <br> <br> İspanya'dan iki haftalık tatil için gelen, ülkelerinde salgının yoğun olması nedeniyle dönmek istemediklerini belirten Pascaul İbanez ve Lorena Pareya çifti, “Burası bizim için güvenli ve mutluyuz. 1,5 aydır buradayız. Burada yaşamak güzel ve daha az insan var. Ülkemiz şu an güvenli olmadığı için dönmek istemiyoruz. Gün içinde yoga, resim yapıyoruz, doğada yürüyoruz. Tavla oynamayı öğrendik dedi.
2.5 AYDIR KALANLAR VAR <br> <br> Ağaç evlerde yabancı turistlerin yanı sıra Türkiye'nin bazı illerinden gelip, 2,5 aya yakın süredir geri dönmeyenler de var. Ayrıca bungalov evlere Antalya içinden de hafta içi veya hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan günleri daha iyi değerlendirmek için giden misafirler de bulunuyor. Her hafta sonu ağaç evlere gittiğini belirten Yılmaz Sevgül, “Antalya'da 1 1 evde tek başıma yaşıyorum ve çok stresli bir durum. Burası gayet güzel, sağlıklı bir ortam. İzolasyon kurallarına uygun, birbirimizle temas etmeden yaşıyoruz. Gayet mutluyuz. Spor yapma fırsatımız da oluyor diye konuştu.
DOĞAYLA İÇ İÇE <br> <br> Aile tipi bungalov evlerden oluşan Olimpos Village Hotel ise sadece Antalya'dan müşteri ağırlıyor. Dört günlük yasak sürecini özel bahçesi bulunan bungalov evde geçiren Nergis Aslan, “Antalya'da bir apartmanda yaşıyoruz ve zor oluyordu. Sitede bile aşağı inip yürüyüş yapamıyorsun. Burada doğayla iç içe yürüyüş yapılabiliyor. Zaten kurallara da çok dikkat ediliyor. Sabah kahvaltıları odamıza geliyor. Çok huzurlu, doğayla gerçekten buluştuğum ve evden olmaktan kat kat daha iyi bir ortam dedi.
ÇOK TALEP VAR AMA YASAK <br> <br> Olimpos Village Hotel sahiplerinden İbrahim Ünsal, koronavirüse karşı bütün önlemleri aldıklarını ve sosyal mesafe kurallarına uygun hizmet verdiklerini söyledi. Şu an sadece Antalya ikameti olan misafirleri kabul ettiklerini belirten Ünsal, “Antalya dışından da çok fazla talep var. Ancak şu an şehirlerarası yasak nedeniyle bu müşterileri kabul edemiyoruz dedi.
DOĞAL ÜRETİM <br> <br> Otel müşterilerine sunulan, bütün sebze ve meyveleri kendilerini üretmeye çalıştıklarını belirten Ünsal, “1 dönüm sera ve 15 dönümlük açık alanımız var. Bölgemizin toprağı da çok verimli. Domates, biber marul, patlıcan roka, maydanoz, ne ararsanız var. Kışın çeri domates çilek üretiyoruz. Ayrıca nar, erik, dut, portakal, limon ağaçlarımız var dedi.
ALMANYA'DAN GELDİ, GERİ DÖNMEDİ <br> <br> Olimpos'un hemen yakınındaki Çıralı tatil bölgesinde de butik oteller bungalov tipi evlere müşteri alıyor. Burada da 1-2 ay önce tatil için gelmiş fakat koronavirüs nedeniyle geri dönmemeyi tercih eden birçok turist bulunuyor. Çıralı Zeytin Villa'nın sahibi Mehmet Ümit Kırca, Almanya'dan, Fransa'dan 2 ay önce gelen turistlerin, virüs nedeniyle Çıralı'yı daha güvenli bulduğu için geri dönmeyip, kalmayı tercih ettiğini söyledi. Hem Türkiye'nin başka illerinden gelip 2 ayı aşkın süredir kalanlar hem de Antalya'dan gelen misafirleri olduğunu belirten Kırca, ağaç evlerin her birinin kendine özel bahçesi, hamağı, mutfağı, balkonu ile doğa içinde ayrı birer ev gibi olduğunu kaydetti.
BİR HAFTALIĞINA GELDİ İKİ AYI GEÇTİ <br> <br> Alman Mirja Tiedamann, 1 Şubat'ta Çıralı'ya geldiğini, bir hafta tatil planı varken salgının yayılmasıyla Çıralı'yı daha güvenli bulduğu için geri dönmekten vazgeçtiğini anlattı. Paris'ten tarihi Likya Yolu'nu yürümek için 13 Mart'ta Antalya'ya geldiklerini belirten İrina Halychsky ve Caroline Sidi, iki haftalık tatil düşünürken virüs nedeniyle gitmekten vazgeçtiklerini kaydetti.
'BURAYI ARTIK EVİMİZ GİBİ HİSSEDİYORUZ' <br> <br> Parisli turistler, “Uçuşumuz vardı ama burası hem çok güzel hem de çok güvenli, havalimanlarında ve yolculuk sırasında da risk almak istemedik. Burayı artık evimiz gibi hissediyoruz. Gün içinde internetten hem işlerimizi takip ediyoruz, hem de örgü örüyor, tavla oynuyor, puzzle yapıyoruz. Doğayla iç içe yaşamak çok güzel. 1 Haziran'da vizemiz sona eriyor, ancak salgın durumuna göre uzatmayı ve kalmaya devam etmeyi düşünüyoruz diye konuştu.
DOĞAL İZOLASYON <br> <br> Çıralı'da 2 1 ev modeli bungalov evlerden oluşan Rüya Villen Park sahibi Süleyman Altıntaş, Antalya'nın doğa cenneti Çıralı'da butik işletmelerin de koronavirüsten çok etkilendiğini, ancak az sayıda da olsa müşteri olduğunu kaydetti. Virüs öncesinde Ürdün'den gelen bir aile olduğunu ve virüs nedeniyle 1 Haziran'a kadar kalmaya karar verdiklerini belirten Altıntaş, “Antalya içinden de turist alabiliyoruz. Tamamen doğa içinde, evler arasında mesafe, her evin bahçesi olduğu için korunmaya çok uygun dedi.
HEM YURT DIŞI HEM YURT İÇİNDEN YOĞUN TALEP <br> <br> Altıntaş, Mayıs sonunda turizmin önce iç turizmle başlayacağı açıklandı. İnşallah iyi olur. Aslında talep çok yoğun hem yurt içi hem yurt dışından. Yurt dışından daha çok sonbahar dönemi planlanıyor. Haziran, temmuz ağustos döneminde ise iç turizmde rezervasyonlarımız çok iyi. Ama alınacak kararları bekliyoruz. İnsanlar uzun süredir karantinada olduğundan bunaldı. Özellikle bu tür yerler daha rahat olacağından, butik aile işletmeleri açısından turizmin daha iyi olacağını düşünüyoruz diye konuştu.
ÜRDÜNLÜ 6 KİŞİLİK AİLE <br> <br> Ürdün'den Mart ayında gelen 6 kişilik aile, 1,5 ayı aşkın süredir Çıralı'da hem tatil hem de virüsten izole yaşama devam ediyor. Ürdünlü İbrahim Batchelder, “Birkaç hafta kalmayı düşünüyorduk. Virüs olayı ortaya çıkınca tatili uzatmaya karar verdik. Burada yapılacak çok şey var. Dağlar, doğa çok güzel. Yürüyüş yapıyoruz. Çocuklar bahçede çok rahat oynuyor. Salgın bitene kadar da ayrılmayı düşünmüyoruz dedi.
Türkiye'yi güvenli buldular, tatillerini uzattılar
Türkiye'yi güvenli buldular, tatillerini uzattılar
Türkiye'yi güvenli buldular, tatillerini uzattılar
Antalya'nınyggvc doğal cennetleri Çıralı ve Olimpos'taki bungalov ve ağaç evlerde koronavirüs salgını öncesi tatile gelen birçok turist, salgının kendi ülkelerinde de görülmesi ve Türkiye'yi daha güvenli bulmaları nedeniyle tatil sürelerini uzatarak, ülkelerine dönmedi. Çin, Fransa, İspanya, Almanya, İtalya, Ürdün gibi ülkelerden gelip iki ayı aşkın süredir konaklayan turistler, virüs tehlikesi ortadan kalkana kadar da ayrılmayı düşünmüyor.