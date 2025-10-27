Yeni Şafak
KOBİ’lere dijital dönüşüm talebi

KOBİ’lere dijital dönüşüm talebi

04:0027/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanı Elif Ufluoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu’nun yapay zeka destekli Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi'nin (KURGAN) KOBİ'ler üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Ufluoğlu, vergi kayıplarını önlemeyi ve mali şeffaflığı artırmayı amaçlayan sistemin KOBİ’ler için fırsatlar kadar ciddi sorumluluklar da getirdiğini belirterek, "Birçok KOBİ hâlâ dijital dönüşümünü tamamlayamadı. Bu işletmeler, veri sistemlerine uyum sağlarken ek maliyetle karşılaşıyor" diye konuştu.

Elif Ufluoğlu

SADECE DENETİM YETMEZ

Ufluoğlu, sistemin başarısının yalnızca denetimle değil, rehberlik ve destek mekanizmalarıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Ufluoğlu arıca, "KOBİ’ler bu dönüşümde yalnız bırakılırsa; baskı altında kalan üretici tablosu ortaya çıkar. KURGAN, cezalandıran değil, güçlendiren bir araç olmalı" değerlendirmesinde bulundu.




