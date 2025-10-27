KOBİ’lere dijital dönüşüm talebi

Ufluoğlu, vergi kayıplarını önlemeyi ve mali şeffaflığı artırmayı amaçlayan sistemin KOBİ’ler için fırsatlar kadar ciddi sorumluluklar da getirdiğini belirterek, "Birçok KOBİ hâlâ dijital dönüşümünü tamamlayamadı. Bu işletmeler, veri sistemlerine uyum sağlarken ek maliyetle karşılaşıyor" diye konuştu.