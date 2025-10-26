Yeni Şafak
Altay salı günü envanterde

Nur Banu Aras
04:00 26/10/2025, Pazar
Türkiye’nin savunma sanayiindeki gurur projelerinden Altay ana muharebe tankında ilk teslimat bu hafta. Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törenle üç tane Altay ana muharebe tankı TSK envanterine teslim edilecek.

Altay ana muharebe tankı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan önceki gün Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılacak. Ankara Kahramankazan’da BMC tesislerinde yapılacak teslimata Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılacak. Modern savaş alanlarının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan Altay tankı, yerli ve milli imkânlarla geliştirildi. Gece görüş sistemleri, aktif koruma teknolojileri ve tamamen yerli yazılım altyapısıyla donatılan Altay tankı, sahada üstünlük sağlamayı hedefliyor. İlk teslimatın ardından seri üretim aşamasına geçilecek ve Altay, TSK’nın zırhlı birlik gücünü önemli ölçüde artıracak.

251 TANK ÜRETİLECEK

BMC’nin ilk etapta 251 Altay tankı üretmesi planlanıyor. Salı günü yapılacak törenle 3 Altay tankı TSK’ya teslim edilecek. 23 Nisan 2023’te test çalışmaları için 2 tane Altay tankı TSK’ya teslim edilmişti. Salı günkü teslimat, etkin kullanım için yapılan ilk teslimat olacak. İlk teslimatın ardından seri üretim aşamasına geçilecek ve Altay, TSK’nın zırhlı birlik gücüne güç katacak. Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Altay tankı, modern savaş alanlarının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Gece görüş sistemleri, aktif koruma teknolojileri ve tamamen yerli yazılım altyapısıyla donatılan Altay tankı ile sahada üstünlük sağlanacak.




