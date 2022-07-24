​Komşularla ticarette hedef büyüttük

Dünyada iş yapış şekillerini kökten değiştiren koronavirüs salgınıyla birlikte sekteye uğrayan küresel ticaret, 2022'de yeniden canlanmaya başladı. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), daha önce küresel ticaretin 2022’nin ilk çeyreğinde 7,7 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştığını açıklamıştı. Yayımlanan raporda 2021'in son çeyreğine kıyasla 250 milyon dolarlık artış yaşandığı belirtilmişti. Yılın ilk 6 ayı geride kalırken Türkiye, yakın ve uzak komşularıyla ikili ticarette hedef büyüttü. Türkiye'nin, komşuları Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,4 artarak 11,4 milyar dolara çıktı.

YAKIN PAZARLARDA DÖRT KOLDAN ATAK

İran ile ikili ticaret hedefini 7,5 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkartmak isteyen Türkiye, toplam ticaret hacmini 2021'de 23 milyar doların üstüne çıkarttığı İtalya ile 30 milyar dolarlık ticaret hedefini koruyor. Arnavutluk ile 853 milyon dolara ulaşan ticaret hacmindeyse hedef, 1 milyar doları yakalamak. Bulgaristan ile Türkiye arasında 4,5 milyar doları bulan ikili ticaretin 2023'te 8 milyar dolara, Yunanistan ile 5 milyar olan ticaret hacminin iki yılda 10 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 4,5 milyar dolarlık ticaret hacminin de 15 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.

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RUSYA İLE HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

Tahıl koridoru ile hem gıda krizini çözen hem de dünyanın en büyük hububat üreticisi Rusya için yaptırımların esnetilmesini sağlayan Türkiye, Karadeniz'in kuzeyindeki komşusuyla ticaret hacmini 100 milyar dolara ulaştırmayı istiyor. Rusya ile Türkiye arasındaki ikili ticaret hacmi 2021 yılında 32,5 milyar dolar düzeyindeydi. Topraklarının bir bölümü Rusya'nın işgalinde olan Ukrayna ile Türkiye arasındaki toplam ticaret 7,5 milyar düzeyinde bu rakamın 10 milyar dolara çıkartılması hedefleniyor. Türkiye'nin Karadeniz'deki önemli ticaret partnerleri arasında yer alan Romanya ile ticaret hacmi 10 milyar dolar, bu rakamın 2025'te 15 milyar dolara yükselmesi için çalışmalara ağırlık verildi.

Gürcistan’ın en büyük ticari ortağı Türkiye

Gürcistan ile son yıllarda ikili ticaret hacmini 1,4 milyar doların üzerine çıkaran Türkiye, bu ülkeyle toplam ticaretini 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Son 15 yıldır Gürcistan’ın ticarette en büyük ticaret ortağı olarak göze çarpan Türkiye’nin, normalleşme süreci kapsamında, ticari ilişkilerinde yeniden canlanmaya başladığı Ermenistan ile toplam ticareti, 2021’de 3,8 milyon dolar düzeyindeydi. Türkiye’nin bir diğer sınır komşusu Irak ile arasında 2019’da belirlenen 20 milyar dolarlık ticaret hedefi geçen yıl yakalandı. Türkiye ile Irak Türk yatırımcılar, ticareti 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

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