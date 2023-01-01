Konut finansmanında yetki Erdoğan’da

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'Yeni Konut Finansman Programı' çerçevesinde sağlanacak finansmanın yasal çerçevesi belirlenecek.
AK Parti'nin hazırladığı 3 maddelik yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifle; ekonomiye 1,5 milyar TL'lik katkı sağlayacak olan 'Yeni Konut Finansman Programı' çerçevesinde sağlanacak finansmanın yasal çerçevesi belirlenecek. Düzenleme ile program kapsamında faiz oranı / kar payı, vade, finansman tutarı, hane gelirine ilişkin sınırlamalar gibi özelliklerin belirlenebilmesi için Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Teklife göre; vatandaşlara sağlanacak konut finansmanlarında ilk 3 yıl boyunca gelirlerinin belirli bir düzeyinde taksit ödemesi yapabilmelerini sağlamak amacıyla geri ödemesi koşuluyla Hazine tarafından katkı sunulması sağlanacak. Yüklenici tarafından da geri ödemesiz katkı sunulmasının yolu açılacak.
Düzenleme ile; program kapsamında faiz oranı/kâr payı, vade, finansman tutarı, hane gelirine ilişkin sınırlamalar gibi özelliklerin belirlenebilmesi için Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Öte yandan, uygun koşullarda sağlanacak finansman için, Hazine tarafından uygun finansal araçlarla kaynak sağlanacak. Program kapsamındaki Hazine katkısından faydalanmak istemeyen vatandaşlara da ayrıca, bankalarca esnek ödeme planı sunulabilmesi için düzenleme yapılacak.