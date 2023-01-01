Konut finansmanında yetki Erdoğan’da

AK Parti'nin hazırladığı 3 maddelik yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifle; ekonomiye 1,5 milyar TL'lik katkı sağlayacak olan 'Yeni Konut Finansman Programı' çerçevesinde sağlanacak finansmanın yasal çerçevesi belirlenecek. Düzenleme ile program kapsamında faiz oranı / kar payı, vade, finansman tutarı, hane gelirine ilişkin sınırlamalar gibi özelliklerin belirlenebilmesi için Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Teklife göre; vatandaşlara sağlanacak konut finansmanlarında ilk 3 yıl boyunca gelirlerinin belirli bir düzeyinde taksit ödemesi yapabilmelerini sağlamak amacıyla geri ödemesi koşuluyla Hazine tarafından katkı sunulması sağlanacak. Yüklenici tarafından da geri ödemesiz katkı sunulmasının yolu açılacak.