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Konut Fiyat Endeksi martta arttı

Konut Fiyat Endeksi martta arttı

10:3517/04/2025, Perşembe
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Mart 2025'te Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki aya göre yüzde 2 artış gösterirken, yıllık bazda ise yüzde 32,3 oranında bir yükseliş kaydetti.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) martta bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 174 oldu.


KFE, martta yıllık yüzde 32,3 artış gösterirken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 4,2 oldu.


Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, martta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,5, Ankara'da 1,9 ve İzmir'de yüzde 3,8 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 30,7, Ankara'da 38,6 ve İzmir'de yüzde 32,5 yükseldi.



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