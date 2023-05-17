|
Ekonomi

Konut fiyatlarında mart ayında yüzde 5,4'lük artış

Konut Fiyat Endeksi, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,4 oranında arttı. KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 132,8, reel olarak ise yüzde 55,4 oranında yükseldi. Türkiye'de metrekare başına ortalama fiyat 21 bin 777,3 TL, İstanbul'da ise 33 bin 731,1 TL oldu

15:11 . 17/05/2023 Çarşamba
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; Konut Fiyat Endeksi, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,4 oranında arttı.


KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 132,8, reel olarak ise yüzde 55,4 oranında yükseldi.

Türkiye'de metrekare başına ortalama fiyat 21 bin 777,3 TL, İstanbul'da ise 33 bin 731,1 TL oldu.


En yüksek yıllık fiyat artışı Zonguldak, Karabük, Bartın bölgesinde (yüzde 161,1) gerçekleşti. Çankırı, Kastamonu, Sinop (yüzde 159) ve Edirne, Kırklareli, Tekirdağ (yüzde 155,3) bu bölgeyi takip etti.


En düşük yıllık fiyat artışı ise; yüzde 86,3 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde, yüzde 94,2 ile Kilis, Adıyaman, Gaziantep bölgesinde ve yüzde 99,3 ile Diyarbakır, Şanlıurfa bölgesinde gerçekleşti.

Adıyaman, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde depreme bağlı olarak veri sayısının yetersiz olması nedeniyle söz konusu illerde 2023 Şubat ve Mart ayı endeksleri sabit kabul edildi.




#Konut Fiyat Endeksi
#Konut fiyatları
#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
20 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hava limanı ve gümrük kapılarında ikinci tur için yeniden sandıklar kuruldu