Konut fiyatlarında mart ayında yüzde 5,4'lük artış

Foto/arşiv
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; Konut Fiyat Endeksi, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,4 oranında arttı.
Türkiye'de metrekare başına ortalama fiyat 21 bin 777,3 TL, İstanbul'da ise 33 bin 731,1 TL oldu.
En yüksek yıllık fiyat artışı Zonguldak, Karabük, Bartın bölgesinde (yüzde 161,1) gerçekleşti. Çankırı, Kastamonu, Sinop (yüzde 159) ve Edirne, Kırklareli, Tekirdağ (yüzde 155,3) bu bölgeyi takip etti.
Adıyaman, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde depreme bağlı olarak veri sayısının yetersiz olması nedeniyle söz konusu illerde 2023 Şubat ve Mart ayı endeksleri sabit kabul edildi.