Konut fiyatlarında mart ayında yüzde 5,4'lük artış

En düşük yıllık fiyat artışı ise; yüzde 86,3 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde, yüzde 94,2 ile Kilis, Adıyaman, Gaziantep bölgesinde ve yüzde 99,3 ile Diyarbakır, Şanlıurfa bölgesinde gerçekleşti.