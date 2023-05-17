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Ekonomi

Bakan Nebati: İşsizlik oranı 2018 yılı birinci çeyrekten bu yana üç aylık bazda ilk kez tek haneye düştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bu yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 9,9'a gerilerken 2018 yılı birinci çeyrekten bu yana, üç aylık bazda ilk kez tek haneye düşmüştür" dedi.

13:53 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Nureddin Nebati

Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Ekonomi Modeli’yle güçlü performansını sürdüren ekonomimiz yeni iş fırsatları oluşturmaya, istihdamda istikrarlı bir şekilde artış kaydetmeye aralıksız devam ediyor.
Toplam istihdamımız bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artış kaydetmiş ve 31,6 milyon kişiye ulaşmıştır.
Böylece işsizlik oranı yüzde 9,9’a gerilerken 2018 yılı birinci çeyrekten bu yana, üç aylık bazda ilk kez tek haneye düşmüştür.
Önümüzdeki dönemde de insan ve istihdam odaklı politikalarımızdan asla taviz vermeden büyümeye, katma değerli ve teknoloji yoğun üretimimizi güçlendirerek gençlerimize ve insanımıza yepyeni fırsatlar sunmaya kesintisiz devam edeceğiz."
#Nureddin Nebati
#işsizlik oranı
#Ekonomi
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