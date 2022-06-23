Ekonomi Konut kredilerinde kredi değer oranı değişti Değeri iki milyonun altındaki evler için yüzde 90a kadar kredi imkanı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Konut kredilerinde kredi değer oranı değişti: Değeri iki milyonun altındaki evler için yüzde 90'a kadar kredi imkanı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerinde kredi değer oranının değiştirildiğini duyurdu. Buna göre; değeri 2 milyon TL'nin altındaki konutlar için yüzde 90'a kadar kredi kullanılacak. Değeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar için ise kredi imkanı olmayacak.

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Konut kredilerinde kredi değer oranı değişti: Değeri iki milyonun altındaki evler için yüzde 90a kadar kredi imkanı
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BDDK bugün aldığı Karar ile, 9 Haziran 2022 tarihinde Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Tedbirler kapsamında BDDK web sitesinden kamuoyuna duyurulduğu üzere konut kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı farklılaştırdı.

Alınan Karar ile 1. el ve 2. el konutlar için de konut kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı farklılaştırdı.

Karar kapsamında Enerji sınıfı1 A olan 1. el konutlar için kredi değer oranı;

- Konut değeri 2 milyon TL’nin altında olan konutlar için %90,

- Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için %70,

- Konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 3,5 milyon TL,

- Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı bulunmamaktadır.

- Enerji sınıfı A olan 2. el konutlar için kredi değer oranı;

- Konut değeri 500 bin TL’nin altında olan konutlar için %90,

- Konut değeri 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında olan konutlar için %70,

- Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için %50,

- Konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 2,5 milyon TL,

- Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı bulunmamaktadır.

Konutta dikkat çeken öneri: Fiyatlar yarı yarıya inebilir
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İnşaat sektöründe yeni konut üretimi azalırken, satılık ve kiralık konut fiyatları yükseliyor. Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) sorunun hızlıca çözümü için İngiltere’de uygulanan ‘kullanım hakkı satışı’ yöntemini önerdi.
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Bu modelde, kişiler sadece konutun yapı ömrü boyunca kullanım hakkını satın alıyor. Arsa mülkiyeti yine hak sahibinde kalıyor.
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Müteahhit sadece yaptığı konut bedelini ve kârını alıyor.
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Konutu alan kişiler ise müteahhide konut bedelini ödedikten sonra, konutun yapı ömrü kadar yapılan sözleşme kapsamında kira ödüyor.
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Kullanım hakkı alan kişinin, binanın ömrü boyunca konutu çocuklarına miras bırakabileceği kaydediliyor.
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konut üretimini ve fiyatını düşürmesi beklenen yeni modeli tanıtan GAPAS Başkanı İsmail Özcan, sistemin Türkiye’de turizm, madencilik ve tarım gibi alanlarda kullanıldığını ifade ederek, perakende konut piyasasına da bu modeli adapte etmek gerektiğini söyledi.
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Önerdikleri Yeni Mülkiyet Sistemi’nin arsa maliyetini, konutun veya ticari ünitenin ilk yatırım maliyetinden çıkardığını söyleyen Özcan, “Yeni mülkiyet sistemiyle; arsanın mülkiyeti ilk sahibinde kalıyor, daire veya dükkan alan, satış fiyatı olarak arsanın bedelini değil, müteahhidin inşaat maliyetini ödüyor, arsa sahibine de uzun süreli olarak kira ödüyor” dedi.
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Bu sistemin, mevcut kanunlarda kısmen ‘intifa’ hakkı olarak tanımlanan hakkın satışına dayandığını ifade eden Özcan, bugün 1 milyon TL’ye satılan bir dairenin, uygulanacak yeni mülkiyet sistemiyle 500 bin-600 bin TL’ye satılabileceğini, arsa bedelinin ilk satın almada ödenmeyip, bunun yerine, arsa için aylık bir kira bedelinin arsa sahibine ödenebileceğini söyledi.
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Yeni mülkiyet sisteminde her kesimin kazançlı çıkacağını savunan Özcan, “Vatandaş fiyatı erişebilir bir konuta sahip oluyorken, müteahhit inşaat yapıp satıyor. Arsa sahibi arsayı elden çıkarmadan uzun vadeli getiriye kavuşuyor” dedi.
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Arsa sahibinin, binanın kullanım ömrü dolduğunda arsaya istediği başka bir gayrimenkulü yapabileceğini aktaran Özcan, “İsterse toplu para alıp fonlara projeyi kiralayabilir. Bu açıdan büyük avantaj sağlıyor” dedi.
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Sistemin kamu içinde faydalı olacağı görüşünü dile getiren İsmail Özcan, “Bugün kentsel dönüşüm önünde en büyük engel parçalı mülkiyet yapısı ve artan maliyetler. Tek mülkiyeti olacağı için sonrasında kamunun dönüşüm yapması da çok daha rahat olacak” dedi.
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Özcan, özellikle büyük hazine arazilerini elinde bulunduran kamunun TOKİ ve Emlak Konut eliyle bu sistemin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Konutta dikkat çeken öneri: Fiyatlar yarı yarıya inebilir
Satılık ve kiralık konutta fiyat artışları devam ederken GAPAS sorunun çözümü için İngiltere'de uygulanan 'kullanım hakkı satışı' yöntemini önerdi. Söz konusu yöntem ile 1 milyon liralık bir konutun fiyatının 500 bin liraya kadar inebileceği öngörülüyor.
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