Konut satışında sert düşüş

Kredi kısıtlaması, yüksek faizler ve mevduatın artan cazibesi yatırım amaçlı ev alacaklara fren yaptırdı. Türkiye genelinde konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514’te kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; konut satışları ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 14,9 düşüşle 1 milyon 87 bin 349’a geriledi.





KREDİLİ SATIŞLAR 10 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

Ocak-kasım döneminde yapılan toplam satış, 2014’ten beri en düşük rakam olarak gerçekleşti. Kredili satışlar kasımda 2022’nin aynı ayına göre yüzde 68,5 azalarak 5 bin 245 adet ile son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Toplam konut satışları içinde ipoteklilerin payı yüzde 5,6 seviyesinde belirlendi. Ocak-kasım dönemindeki ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 düşüşle 171 bin 706 olarak kayıtlara geçti.





YABANCILARIN PAYI YÜZDE 2,5’TE KALDI

Kasımda yabancılara 2 bin 342 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, kasımda yıllık bazda yüzde 61,5 azaldı. Yabancıya satış, yüzde 2,5 ile Ağustos 2020’den bu yana toplam satıştan en düşük payı aldı. Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırada 790 konutla Antalya geldi. Bu ili 710 konutla İstanbul ve 316 konutla Mersin takip etti. Yabancılara konut satışları ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,1 azalışla 32 bin 941 olarak gerçekleşti.

Ülke uyruklarına göre; kasımda en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Rusya vatandaşları Türkiye’den 637 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 234 konutla İran, 128 konutla Ukrayna ve 117 konutla Kazakistan vatandaşları izledi.





İstanbul zirvede yer aldı

Kasımda konut satışlarında İstanbul 15 bin 187 adet ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Bu ili 8 bin 250 konut satışı ve yüzde 8,8 payla Ankara, 5 bin 105 konut satışı ve yüzde 5,5 payla İzmir takip etti. İlk el konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 azalarak 30 bin 472 oldu. İkinci el konut satışları da kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 düşüş göstererek 63 bin 42 adede indi.



