Ekonomi Konut satışlarında yıllık bazda yüzde 40a yakın artış
EMLAK

Konut satışlarında yıllık bazda yüzde 40'a yakın artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,8 azalırken, yıllık bazda yüzde 38,8 arttı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Konut satışlarında yıllık bazda yüzde 40a yakın artış
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 38,8 artarak 133 bin 58 oldu. Nisanda satılan konut sayısı mart ayına göre ise yüzde 0,8 düştü. Martta 134 bin 170 konut satılmıştı.

Konut satışlarında İstanbul 26 bin 330 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Bu ili 12 bin 195 konut satışı ve yüzde 9,2 pay ile Ankara, 8 bin 459 konut satışı ve yüzde 6,4 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25'er konutla Ardahan ve Hakkari, 47 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

Konut satışları ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 artışla 453 bin 121 olarak gerçekleşti.

Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun havalimanı çelişkisine yanıt: Mesele çevre değil iftira atıyorlar
GÜNDEM
Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun havalimanı çelişkisine yanıt: Mesele çevre değil iftira atıyorlar

Piyasada son durum: Dolar 17 Mayıs'a nasıl başladı?
ÖZGÜN
Piyasada son durum: Dolar 17 Mayıs'a nasıl başladı?

Borsa açılışı yükselişle yaptı
EKONOMİ
Borsa açılışı yükselişle yaptı

Altında son durum: 17 Mayıs gram, çeyrek ve tam altında son rakamlar
ÖZGÜN
Altında son durum: 17 Mayıs gram, çeyrek ve tam altında son rakamlar
Talebe yetişemiyor

Talebe yetişemiyor

Milyonlarca üretilip dünyaya satılıyor.
Gökyüzüne Türk imzası

Gökyüzüne Türk imzası

​TUSAŞ'tan müthiş hamle: Bir kabiliyeti daha millileştirdik.
Canlı bomba saldırısı hazırlığındaki terörist Bursada yakalandı

Zirvede ​26 bin 330 konut ile İstanbul yer aldı.

Keçi arayan çoban buldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.