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Koronalı ilanlar için uyarı: İtibar etmeyin

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan koronavirüs nedeniyle vatandaşın evine kapandığı bugünlerde vatandaşları sahibinden satılık ilanlar konusunda uyardı.

Virüs bahane edilerek girilen asılsız ilanlara itibar edilmemesi yönünde uyarıda bulunan Akdoğan, ''Yeterlilik belgesine sahip emlak danışmanlarına danışmandan karar vermesinler, yanlış yatırım yapmasınlar” dedi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, 2020 yılına hızlı başlayan gayrimenkul sektörünün koronavirüs (kovid-19) virüsü salgınından en az şekilde etkilenmesini temenni ettiklerini belirtti.
Halk arasında koronavirüs hastalığı olarak bilinen kovid-19 sonrasında hem gayrimenkul danışmanlarının hem de emlak işletmelerinin gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Akdoğan "Taşınmaz ticareti sürecinde temel önceliğimiz hiç şüphesiz müşterilerimizin ve sektör çalışanlarımızın sağlığı. Bu süreçte nöbetçi danışman ve uzaktan çalışma, toplantı uygulamaları ile sektörümüzdeki yavaşlamayı azaltmaya gayret ediyoruz. Ayrıca PropTech ile 360 derece sanal turlar, videolu sunumlar meslektaşlarımız tarafından müşterilerine sunuluyor." dedi.

"UMUDUMUZU KORUYORUZ

Alınan tedbirler ve sunulan destekler çerçevesinde de açıklamalar yapan Akdoğan, "Konutların değerinin yüzde 90’ının kredilendirilebilecek olması, web tapu üzerinden başvuruların en azından devam edebiliyor olması bizler için umut verici. Lakin yabancılara satış başta olmak üzere, talebin düşmesi bizlerin de iş süreçlerine olumsuz yansıyabilir." dedi.

TÜKETİCİLERE UYARI

Tüketici haftasının geride kaldığı bu günlerde özellikle sahibinden satılık ilanlar konusunda da uyarılarda bulunan Akdoğan “Taşınmaz alım ve satımında tüketicileri yetki belgeli emlak işletmeleri ile çalışma konusunda uyarıyoruz. Virüsü bahane edilerek girilen asılsız ilanlara itibar etmesinler. Yeterlilik belgesine sahip emlak danışmanlarına danışmandan karar vermesinler, yanlış yatırım yapmasınlar” dedi.

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