Koronavirüs sonrası müstakil evler büyük ilgi görüyor: Fiyatlar yüzde 71 arttı

Son bir yılda müstakil bahçeli evlere yönelik talepte ve bu konutlardaki fiyatta yaşanan artışı inceleyen "Pandemi Döneminde Müstakil Ev Trendleri" başlıklı rapor yayımlandı.

Rapora göre, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın, ihtiyaç ve talepleri yeniden şekillendirdi. Tam kapanma ve uzun süreli sokağa çıkma yasağı uygulamaları sonrası vatandaşlar şehir hayatından uzak, bahçeli ve müstakil ev arayışına yöneldi.

Son bir yılda müstakil bahçeli evlerin piyasaya arzında ciddi bir azalma yaşanırken, bu konutlara talep artsa da mal sahiplerinin satışa gönüllü olmaması değer açısından da önemli bir artışı beraberinde getirdi.

Bahçeli müstakil ev kategorisinde salgın döneminde yıldızı parlayan bölgelerden İzmir 9 ilçeyle ilk sırada yer alırken, İzmir'i, 7 ilçeyle İstanbul, 5 ilçeyle Muğla izledi. Sakarya'dan 4, Adana ve Balıkesir'den 3'er, Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Tekirdağ, Antalya ve Aydın'dan 2'şer, Çanakkale, Afyon ve Osmaniye'den 1'er ilçe listeye girmeyi başardı.

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YÜZDE 71 İLE BAŞI FOÇA ÇEKTİ

İzmir'de bahçeli ve müstakil ev fiyatlarına yönelik talebin ve fiyatların en çok arttığı ilçelerin başında yüzde 71 ile Foça gelirken, Foça'yı, yüzde 69 ile Menderes, yüzde 60 ile Seferihisar, yüzde 56 ile Çeşme, yüzde 55 ile Urla, yüzde 53 ile Bornova izledi. Karabağlar, Buca ve Karaburun'da da fiyatlar yüzde 40'ın üzerinde artış gösterdi.

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İSTANBUL'DA ÜSKÜDAR VE BEŞİKTAŞ ÖNE ÇIKIYOR

Salgının başlaması ve uzaktan çalışma sistemine geçilmesiyle İzmir ve Muğla gibi illere karşı cazibesini kaybeden İstanbul, gayrimenkul sektöründe daha fazla alternatif sunarak yarışın içerisinde kalmaya çalışıyor. Şehirden uzaklaşmak ve temiz hava ile çevrim içi çalışmak isteyen beyaz yakalılar için İstanbul'un çeperlerinde az nüfuslu ilçeler bahçeli ev fırsatları sunmaya devam ediyor.

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Beşiktaş, Üsküdar gibi ilçelerde gayrimenkul arzı artmasına rağmen bahçeli ve müstakil ev fiyatlarında yüzde 25'in üzerinde artış gözlemleniyor. Şehir merkezinde bulunan müstakil bahçeli konutların mevcut değeri kent ortalamasının çok üzerinde olmasına rağmen hem talep hem de değer açısından artış trendi devam ediyor.

Silivri, Çatalca, Arnavutköy gibi kırsal niteliği yüksek bölgeleri Sancaktepe, Çekmeköy gibi geçiş bölgeleri takip ediyor. Özellikle kısa ve orta dönem kiralama seçenekleri görülen gayrimenkullerde talep kaynaklı ciddi artış yaşanması satılık değerlerini de önemli ölçüde etkiliyor.

İstanbul'da son bir yılda bahçeli müstakil evlerin fiyatlarının en çok arttığı ilçelerin başında yüzde 34 ile Üsküdar gelirken, Üsküdar'ı, yüzde 33 ile Beşiktaş, yüzde 27 ile Beykoz, yüzde 15 ile Silivri ve yüzde 9 ile Sarıyer izliyor.

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MUĞLA'DA ORTACA VE BODRUM

Yerli ve yabancıların tatilde ilk aklına gelen tatil yerlerinden Muğla, salgının ilk günlerinden bu yana değerlenmeye devam ediyor. Bayram, tam kapanma kararı ve yaz aylarıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanında şehre akın eden vatandaşlar, gayrimenkul piyasasında oluşturdukları hacimle kentin yüksek değere ulaşmasını sağladı.

Müstakil bahçeli konut fiyatlarının en çok arttığı ilçelerin başında yüzde 60 ile Ortaca zirvede yer aldı. Söz konusu rakam, Bodrum'da yüzde 55, Datça'da yüzde 54, Marmaris'te yüzde 35 ve Milas'ta yüzde 15 olarak gerçekleşti.

Sapanca, Marmaraereğlisi, Burhaniye ve Ayvacık alternatif güzergahları oluşturuyor

İzmir, Muğla ve İstanbul'da değerlerin artmasıyla birlikte müstakil bahçeli ev ihtimalinin hayal olduğunu düşünenler için alternatif bölgeler de bulunuyor. Özellikle İstanbul'a yakınlığı ve ulaşım kolaylığı açısından ön plana çıkan Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ ve Çanakkale'de değer artışı yaşansa da bu kentler erişilebilirlik açısından fırsatlar sunuyor.

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Son bir yılda bahçeli müstakil evlerin en çok talep gördüğü ilçeler arasında Sapanca, Marmaraereğlisi, Burhaniye ve Ayvacık alternatif güzergah olarak öne çıktı.

Son bir yılda bu konutların fiyatlarının en çok arttığı ilçeler arasında Sakarya Serdivan'da yüzde 72, Aydın Kuşadası'nda yüzde 64, Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde yüzde 58, Balıkesir Burhaniye'de yüzde 56, Aydın Didim'de yüzde 52, Çanakkale Ayvacık'ta yüzde 51, Balıkesir Edremit'te yüzde 48, Sakarya Sapanca'da yüzde 43, Adapazarı'nda yüzde 41, Gaziantep Şahinbey'de ve Adana Seyhan'da yüzde 38 artış kaydedildi.

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