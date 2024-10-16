Kredi kartından savunmaya kaynak 2025'e kaldı

Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira alınmasını öngören kanun teklifi ertelendi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin 2025 yılında değerlendirileceğini açıkladı.
Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 TL vergi alınmasını öngören kanun teklifi düzenlemesi ertelendi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin 2025 yılında değerlendirileceğini açıkladı. Kanun teklifinin görüşmeleri dün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapıldı. Komisyon Başkanı Mehmet Muş, toplantı sürerken teklifin geneli hakkındaki görüşmelerin bitiminde söz alarak, birleşimi kapattığını söyledi. Birleşme sonrasında Meclis koridorunda gazetecilere açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Detaylı inceleme yapacağız. 2025 yılı bütçesini göreceğiz ve ihtiyaç duyulacak diğer kalemleri de daha detaylı inceleyerek, varsa bu konuda değiştirilecek hususlar veya geri çekilecek hususlar onları bütçeden sonraki dönemde tekrar değerlendireceğiz” dedi.