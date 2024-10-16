Kredi kartından savunmaya kaynak 2025'e kaldı

Kredi kartı vergisi ne zaman yürürlüğe girecek sorusu gündemdeli gelişmelerle birlikte yanıt buldu. Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlardan yılda bir kez 750 lira alınacak olması kart sahipleri teklifin ne zaman yasalaşacağını merak ediyor. Peki, Kredi kartı vergisi yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...