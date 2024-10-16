Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Kredi kartından savunmaya kaynak 2025'e kaldı

Kredi kartından savunmaya kaynak 2025'e kaldı

Uğur Duyan
04:0016/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Komisyon
Komisyon

Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira alınmasını öngören kanun teklifi ertelendi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin 2025 yılında değerlendirileceğini açıkladı.

Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 TL vergi alınmasını öngören kanun teklifi düzenlemesi ertelendi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin 2025 yılında değerlendirileceğini açıkladı. Kanun teklifinin görüşmeleri dün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapıldı. Komisyon Başkanı Mehmet Muş, toplantı sürerken teklifin geneli hakkındaki görüşmelerin bitiminde söz alarak, birleşimi kapattığını söyledi. Birleşme sonrasında Meclis koridorunda gazetecilere açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Detaylı inceleme yapacağız. 2025 yılı bütçesini göreceğiz ve ihtiyaç duyulacak diğer kalemleri de daha detaylı inceleyerek, varsa bu konuda değiştirilecek hususlar veya geri çekilecek hususlar onları bütçeden sonraki dönemde tekrar değerlendireceğiz” dedi.




#savunma sanayi
#kredi kartı
#destek
#ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yasin Suresi oku