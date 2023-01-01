Kredi musluğuna sıkılaştırma

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Bu adımla, enflasyonla mücadelede yeni bir sayfanın açılması bekleniyor. Düzenlemeyle, gereğinden fazla bireysel kredi kullanımının önüne geçilecek. Bireysel harcamalarda, taşıt ve konut kredilerinin kullanımı başta olmak üzere bireysel kredi kullanımında kişilerin salt aylık gelir ve alım gücüne bakılmayacak. İki veya üzeri konut sahibi olan vatandaşın yatırım maksadıyla aldıkları taşınmazların enflasyona olan etkisi hesaba katıldı. Yatırım amaçlı taşınmaz alan kişilerin taşınmazı kullanma gerekçesine de bakılacak.