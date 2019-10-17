Ekonomi Kredili alım yüzde 410 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kredili alım yüzde 410 arttı

Eylülde 146 bin 903 konut satıldı. 57 bin 811 konut düşük faizi fırsata çeviren yatırımcılar tarafından kredi ile alındı. Önceki yılın aynı ayına göre kredili satış yüzde 410,2 arttı. Vatandaş alımda ağırlıklı olarak bitmiş ev tercih etti. İkinci el satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 yükseldi. Yabancılarda en çok konutu Iraklılar aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Konut satışlarında yükseliş trendi eylülde de sürdü. Ağustosta 110 bin 538 konut satışına imza atan Türkiye'de satışlar 2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 oranında artarak 146 bin 903'e çıktı. Konut satışlarında, İstanbul 23 bin 265 konut satışı ve yüzde 15,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 14 bin 906 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 8 bin 830 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 19 konut ile Hakkari ve Ardahan, 75 konut ile Şırnak oldu. Faizlerin düşmesiyle ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 410,2 oranında artış göstererek 57 bin 811 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,4 olarak gerçekleşti. Diğer konut satışları ise Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,2 oranında azalarak 89 bin 92 oldu.

EN ÇOK BİTMİŞ EV SATILDI

İkinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 artış göstererek 95 bin 510 oldu. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 azalarak 51 bin 393’a geriledi. Eylül’de yabancıya yapılan konut satışında da yüzde 25,6 azalma gözlendi. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Irak vatandaşları Türkiye'den 781 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 489 konut ile İran, 248 konut ile Rusya Federasyonu, 214 konut ile Suudi Arabistan ve 191 konut ile Kuveyt izledi.

FAİZ DÜŞTÜ FİYAT YÜKSELİYOR

  • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileri de açıklandı. Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,59 artarak 113,07 oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 9,57 azaldı. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 3,41 azalış, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 3,78 ve 2,15 artış gösterdi.

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