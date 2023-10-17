Kredili konut satışı dipte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,5 gerileyerek 102 bin 656'ya düştü. Konut satışları ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalışla 900 bin 74 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ SATIŞLAR YÜZDE 50 GERİLEDİ

Konut kredisi faizlerinin aşırı artması ve ikinci evini alanlara kredi sınırlaması getirilmesi satışlarda kendini göstermeye başladı. Rakamlar, kredili satışların bütün satışlar içerisindeki payının hızla gerilediğini gösteriyor. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,2 azalarak 8 bin 446 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. Bu da geçen ay satılan 12 konuttan birinin krediyle satıldığını gösteriyor.

Ocak-eylül dönemindeki ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 azalışla 160 bin 884 olarak belirlendi. Eylül ayındaki ipotekli satışların 1971'i, ocak-eylül dönemindeki satışların da 48 bin 865'i ilk el satış oldu.

BİRİNCİ EL KONUTTA YÜZDE 15,2 DÜŞÜŞ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 azalarak 30 bin 488 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 29,7 olurken, ikinci el konut satışların toplam konut satışları içindeki payı ise yüzde 70,3 oldu. İlk el konut satışları ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 azalışla 268 bin 597 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 düşüş göstererek 72 bin 168’e indi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 70,3 oldu. İkinci el konut satışları ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 azalışla 631 bin 477 olarak kaydedildi.

YABANCIYA SATIŞLAR YÜZDE 42 AZALDI

Eylülde yabancılara 2 bin 930 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, eylülde yıllık bazda yüzde 42 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı, yüzde 2,9 oldu. Yabancılara konut satışları ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,5 azalışla 28 bin 64 olarak gerçekleşti.

İSTANBUL’DA 15 BİN EV SATILDI

Eylülde konut satışlarında İstanbul 15 bin 247 satış ve yüzde 14,9 pay ile zirvede yer aldı. Satış sayılarına göre İstanbul’u 9 bin 48 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 476 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller 47 konut ile Ardahan, 55 konut ile Hakkari ve 77 konut ile Bayburt olarak belirlendi.

ANTALYA ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Eylülde Rusya vatandaşları Türkiye’den 722 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 327 konutla İran, 191 konutla Irak ve 148 konutla Almanya vatandaşları izledi. Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 1007 konutla Antalya, 978 konutla İstanbul ve 211 konutla Mersin takip etti.







