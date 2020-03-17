Ekonomi Kredili satış 4 kat arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kredili satış 4 kat arttı

Türkiye genelinde toplam konut satışları Şubat ayında yıllık bazda yüzde 51.4 arttı. Aynı dönemde ipotekli satışlardaki artış 4 kat yani yüzde 392 olarak gerçekleşti. Bir ayda 118 bin 753 konut el değiştirdi. Satılan konutların 43 bin 753’ünde ödeme kredi ile yapıldı. 75 bin 20 konutta ise tercih senet ve peşin ödeme oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Şubat ayında toplam 118 bin 753 konut satıldı. İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 391.9 artarak 43 bin 733 adete yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36.8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 281 konut satışı ve yüzde 18.9 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 3 konut ile Ardahan oldu. Diğer konut satışları yüzde 7.8 artarak 75 bin 20 adete çıktı. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 662 konut satışı ve yüzde 19.1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 13 bin 326 konut satışı ve yüzde 11.2 pay ile Ankara, 7 bin 669 konut satışı ve yüzde 6.5 pay ile İzmir izledi. Buna karşılık, konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 6 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Bayburt oldu.

İKİNCİ EL YİNE ÖNDE

  • Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Şubat ayında yıllık bazda yüzde 14.3 artarak 37 bin 303 adete çıktı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31.4 oldu. İkinci el konut satışları da aynı dönemde yüzde 77.8 artarak 81 bin 450 adete yükseldi. İstanbul 15 bin 336 ikinci el konut satışı ve yüzde 18,8 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 67,7 oldu. İstanbul’u 10 bin 21 konut satışıyla Ankara, 5 bin 299 satışla da İzmir izledi.

2 AYLIK ARTIŞ YÜZDE 53,5

Konut satışları, ocak-şubat döneminde de yüzde 53,5 artarak 232 bin 368 oldu. Bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 457,3 yükselerek 85 bin 970, diğer satış türlerinde de yüzde 7,7 artarak 146 bin 398 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 15,1 artışla 73 bin 343’ü buldu. İkinci el konut satışları da yüzde 81,3 artarak 159 bin 25 oldu.

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