Küçükbaş besicisine 1,5 milyar TL katkı

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık konusunda yaptığı çalışmalarla ‘Türkiye’de hayvancılık bitti’ algısını yıktı. Bakanlığın, hayvancılık alanında sürdürdüğü ıslah çalışmaları hem yerli ırk sayısının hem de verimliliğin artmasına önemli katkı sağladı. Bakanlığa bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinesinde hayvancılık alanında çeşitli ıslah çalışmaları yürütülüyor.

PROJE 1,4 MİLYON HAYVANA UYGULANDI

Halk elinde yetiştirilen küçükbaş hayvan ırk ve genotiplerinin çeşitli verim özellikleri bakımından ıslahının amaçlandığı Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi de 2005'te başlatıldı. Proje, ülkede yetiştirilen 26 koyun, 7 keçi ırk veya tipte 1 milyon 404 bin 900 baş küçükbaş hayvan materyalinde uygulanıyor. Bu çerçevede yetiştirici sayısı 20'den 6 bin 601'e yükseldi. Proje kapsamında toplam 1 milyar 596 milyon lira destek sağlandı.

HEDEF GELİRİN ARTMASI

Halk Elinde Anadolu Mandası ve Yerli Sığır Islahı Ülkesel Projesi ile hayvancılıktan elde edilen gelirin artırılması ve ülke ihtiyaçlarının karşılanması için et ve süt üretimi başta olmak üzere, elde edilen ürünlerin miktar ve kalitelerinin iyileştirilmesi ile sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor. Proje 2011'de 8 ilde 11 bin 300 baş mandada başlatıldı. Geçen yıl 18 ilde toplam 40 bin 100 baş manda için destek ödemesi yapıldı. Bugüne kadar toplam 612,8 milyon liralık destekleme ödemesi gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde yetiştirici sayısı 1473'ten 2 bin 800'e yükseldi. Mandaların bir yaş ağırlığı 159,9 kilogramdan 168 kilograma çıkarken, süt verimliliği de yüzde 44,3 arttı.

3 İLDE YERLİ SIĞIR HAMLESİ

Halk Elinde Yerli Sığır Islahı Ülkesel Projesi ise 2023 yılında başlatıldı. Üç ilde uygulanan proje 3 bin 566 baş yerli sığır hayvan için uygulanıyor. Proje kapsamında toplam 36,2 milyon lira destek ödemesi yapıldı. Anadolu Alacası Geliştirme Projesi kapsamında ülke hayvancılığına uygun damızlık materyal yetiştirmek amacıyla embriyo üretimi yapılıyor. Bu çerçevede 695 ticari embriyo dondurulup yetiştiricilerin hizmetine sunuldu. Bu embriyoların transferi sonucu elde edilen aday boğalardan sperma üretiliyor.

ANADOLU-T HİBRİT HATTI GELİŞTİRİLDİ

Yumurtacı Damızlık Geliştirme Projesi kapsamında kahverengi (ATAK ve ATAK-S) ve beyaz yumurtacı (ATABEY, AKBAY) ebeveyn hibritler elde edildi. Etçi Damızlık Tavuk Geliştirme Projesi ile yabancı hibritlerle rekabet edebilecek daha ucuz yerli hibritler piyasaya sunulması amaçlanıyor. Bu kapsamda, Türkiye şartlarına en uygun verimi sağlayan ANADOLU-T hibrit hattı geliştirildi. İpekböceği Alt Yapı Geliştirme ve Ülkesel Arıcılık projeleri kapsamında damızlık ana arı geliştirme çalışmaları sonucunda ‘Efe bal arısı’ da geliştirildi.







