Dış ticaret açığımız 2024'te yüzde 23 azaldı

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı geneline ilişkin geçici dış ticaret verilerini açıkladı. İhracat, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak 261 milyar 855 milyon dolara çıkarken ithalat ise yüzde 5 azalarak 344 milyar 20 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı, geçen yıl yüzde 22,7 azalarak 82 milyar 165 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023'te yüzde 70,6 iken geçen yıl yüzde 76,1'e çıktı.

İHRACATTA ASLAN PAYI ALMANYA'NIN OLDU

Ocak-Aralık döneminde de ihracatta ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeye 20 milyar 434 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı 16 milyar 349 milyon dolarla ABD, 15 milyar 289 milyon dolarla Birleşik Krallık, 13 milyar 34 milyon dolarla Irak ve 12 milyar 933 milyon dolarla İtalya izledi. Söz konusu dönemde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,8'ine karşılık geldi.

44 MİLYAR DOLARLIK ÇİN MALI SATIN ALDIK

Geçen yıl ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 44 milyar 931 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 44 milyar 20 milyon dolarla Rusya, 27 milyar 84 milyon dolarla Almanya, 19 milyar 312 milyon dolarla İtalya, 16 milyar 227 milyon dolarla ABD takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,1'i olarak belirlendi. Ocak-Aralık döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payının yüzde 81,4 olduğu belirlendi. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,1 olarak kayıtlara geçti.

Ömer Bolat

BOLAT: PİYASALARA İSTİKRAR KAZANDIRDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret ve cari işlemlerdeki olumlu gelişmeler ve iyileşme tablosunun para ve döviz piyasalarının istikrar kazanmasını, Türkiye'nin uluslararası alandaki kredibilitesinin artmasını ve enflasyonla mücadelede fiyat artış hızının düşürülmesini sağladığını açıkladı. Bakan Bolat, hizmet ihracatında kaydedilen performans ile mal ve hizmetler toplamı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan 375 milyar dolar ihracat hedefinin aşıldığını görmekten memnuniyet duyduklarını vurguladı.







