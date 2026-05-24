Kurban ekonomisi dijitale taşınıyor

Bu sene online vekalet sisteminin oluşturduğu ekonomik hacmin 180 milyar TL seviyesine ulaşması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu ve Tarım Bakanlığı verilerine göre her bayramda yaklaşık 1 milyon büyükbaş ve 3 milyon küçükbaş hayvan kesiliyor. Büyükbaş fiyatlarının 400 bin TL’ye, küçükbaşların ise 45 bin TL’ye kadar çıkması toplam nakit akışını zirveye taşıyor. Bu devasa rakam, Türkiye'nin yıllık iç pazar hareketliliğinin en güçlü finansal kalemlerinden biri olarak kayıtlara geçiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt içi vekalet bedeli 18.000 TL, yurt dışı ise 7.000 TL olarak açıklanırken; Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Kızılayı ve Mehmetçik Vakfı gibi kurumlar üzerinden dijital kanallarla bağış toplama süreci hız kazandı. Kesim sayısı ve ortalama fiyatlar çarpıldığında, sadece hayvan satışı net 145-150 milyar TL’lik bir değer oluşuyor. Bu sene de önceki dönemlere benzer şekilde 3,5 milyondan fazla hayvanın kesileceği ve yaklaşık 1 milyon vekaletin online olarak verileceği tahmin ediliyor.