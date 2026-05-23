Bir günde 2,4 milyar dolar! Bakan Bolat 'Türkiye ihracatta tarih yazdı' diyerek açıkladı

12:5223/05/2026, Cumartesi
DHA
Bakan Bolat: Günlük ihracat rekoru bir kez daha yenilenmiştir
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme vizyonu doğrultusunda tarihi bir başarıya daha imza atmıştır. 22 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilen 2 milyar 428 milyon dolarlık günlük ihracat ile Cumhuriyet tarihimizin günlük ihracat rekoru bir kez daha yenilenmiştir. Elde edilen bu tarihi başarı; ülkemizin güçlü üretim kapasitesinin, dinamik özel sektör yapısının, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki rekabet gücünün ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda; hükümetlerimizce 23 yıldan bu yana yürütülen ihracat odaklı politikaların somut bir neticesidir" dedi.

'Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz'

Türkiye'nin, ihracatta yıllar içerisinde istikrarlı ve kararlı bir yükseliş sergilediğini aktaran Bolat, "1973 yılında ilk defa yıllık 1 milyar dolar ihracat seviyesine ulaşan ülkemiz, 1987 yılında ise ilk kez aylık 1 milyar dolar ihracat rakamını aşmıştı. Türkiye'miz bugün günlük 2 milyar 428 milyon dolar ihracat gerçekleştirebilen güçlü bir ekonomik yapıya ulaşma başarısını göstermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uygulanan ekonomi ve ticaret politikaları sayesinde Türkiye; üretim altyapısını güçlendiren, yüksek katma değerli ihracatı destekleyen, yeni pazarlara ulaşmayı başaran ve küresel ticarette etkinliğini yükselten bir ülke ekonomisine sahip hale gelmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; ihracatçılarımızın uygun finansmana ulaşmasından pazara giriş faaliyetlerine, markalaşmadan lojistik altyapının güçlendirilmesine kadar her alanda tedbirler almaya ve politikamızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Cumhuriyet tarihimizin günlük ihracat rekorunun yenilenmesinde emeği bulunan tüm ihracatçılarımıza, üreticilerimize, sanayicilerimize, KOBİ'lerimize, çiftçilerimize, esnaflarımıza, lojistik ulaştırma sektörümüze ve Ticaret Bakanlığı çalışanlarımıza çok teşekkür ediyor; bu tarihi başarı dolayısıyla kendilerini gönülden tebrik ediyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda; üreten, büyüyen, istihdam oluşturan ve dünyaya daha güçlü şekilde açılan Türkiye için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.


