Bakan Bolat: Firmalara 10 yılda 783 milyon lira UR-GE desteği verildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında son 10 yılda firmalara eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden istihdama kadar farklı alanlarda 783 milyon lira destek verildiğini belirtti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlıkta düzenlenen Responsible/Sorumluluk ve Uluslararası Rekabet Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, uluslararası ticaret kurallarına uygun destek programlarıyla ihracatçıların yanında yer almaya devam edeceklerini bildirdi.
Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında yapılan düzenlenmelerden birinin, bu yıl itibarıyla uygulanmaya başlanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) olduğunu anımsatan Bolat, düzenleme kapsamında demir-çelik, alüminyum, çimento, gübre, hidrojen ve elektrik sektörlerinin yer aldığını aktardı.
Bolat, mekanizma kapsamında bu ürünlerin, Avrupa Birliği'ne (AB) yapılacak ihracatta karbon emisyonları doğrultusunda mali bir yükümlülüğe tabi olacağını, karbon emisyon hedeflerine uyulması durumunda mali yükümlülüğün azalacağını anlattı.
"Karbon düzenlemelerinin ihracatımıza ticari bir engel getirmemesini amaçlıyoruz"
Bolat, Türkiye'nin, SKDM kapsamındaki ürünlerde ihracatının yüzde 47,8'inin AB'ye gerçekleştirildiğini aktardı.
Brüksel'de geçen yıl düzenlenen Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu kapsamında Türkiye-AB SKDM Çalışma Grubu'nun kurulduğunu hatırlatan Bolat, "Gayemiz, SKDM ile getirilen karbon düzenlemelerinin ve kriterlerinin ihracatımıza ticari bir engel getirmemesini sağlamaktır. Kamu olarak özel sektörümüzü de yanımıza alıp, onlarla karşılıklı koordinasyon içinde sektörleri buraya hazırlıyoruz. Diğer sektörlere de önümüzdeki birkaç yıl içinde bu kapsam genişletilecek." dedi.
Bolat, AB Komisyonunun İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden Sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra ile görüşmesinde de SKDM kapsamında lisanssız yenilenebilir enerji yatırımlarının tanınması, doğrulayıcıların Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmesinin sağlanması ve varsayılan değerlerin rekabet dezavantajı doğurmayacak şekilde belirlenmesi konularındaki talepleri ilettiklerini bildirdi.
AB'de ürün bazlı çok sayıda yeni mevzuatların yürürlüğe girdiğini belirten Bolat, burada yapılan düzenlemelerin ülkeyi yakından ilgilendirdiğini ifade etti.
"44 firma 'Responsible' markasını kullanım hakkını elde etti"
Bolat, Bakanlık olarak sürdürülebilirlik, çevre, iklim değişikliği ve yeşil ekonomiye uyum konularında yaptıkları çalışmalar doğrultusunda Responsible-Sorumluluk Programı'nı geliştirdiklerini söyledi.
Program kapsamında firmalara yeşil ekonomiye uyum konusunda destek verdiklerine işaret eden Bolat, şöyle devam etti:
Bolat, söz konusu programın üç aşamadan oluştuğunu, şu ana kadar 166 firmanın destek kapsamına alındığını aktararak, bu firmaların 97'sinin Faz-1 sürecini tamamladığını, projelerinin belirlendiğini, sürdürülebilirlik yol haritalarının da oluşturulduğunu ifade etti.
Faz-2 ve Faz-3 aşamalarına geçiş yapan 44 firmanın, "Responsible" markasının kullanım hakkını elde ettiğini kaydeden Bolat, bugüne kadar firmalara 39,5 milyon lira destek verdiklerini, başvurular arttıkça bu desteklerin de artacağını belirtti.
Bu projeler kapsamında 18 bin 704 KOBİ için analizler yapıldığını, bunların ihracata hazırlandığını bildiren Bolat, KOBİ'lerin ihracattaki ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 3 bin 58 analiz, eğitim ve danışmanlık faaliyeti gerçekleştirildiğini söyledi.
Bolat, UR-GE kapsamında verilen desteklere ilişkin de şunları kaydetti: