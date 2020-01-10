Ekonomi Küresel büyümeye savaş baskısı
DÜNYA EKONOMİSİ

Küresel büyümeye savaş baskısı

Ortadoğu’da artan çatışma ve ticaret savaşlarının ekseninde zorlu bir yılı geride bırakan dünya ekonomisini 2020’de sorunlar bekliyor. Küresel büyüme beklentisini 2019 için yüzde 2,6’dan yüzde 2,4’e düşüren Dünya Bankası, 2020 tahminini de 2,7’den yüzde 2,5’e düşürdü. Türkiye için 2020 beklentisi ise yüzde 3’te sabit tutuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ticaret savaşları yanında, ABD ve İran krizinin etkisinde yeni bir krize kapı aralayan uluslararası siyasetin gergin ortamından ekonomiler de etkileniyor. 2019’da daralma yaşayan küresel ekonomi için 2020’de zorlu geçecek gibi görünüyor. Son olarak Dünya Bankası, küresel ekonomik büyümenin 2020 yılının sonunda yüzde 2,5, 2021’in sonunda ise yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi.

BEKLENTİNİN ÜZERİNDE BOZULMA

“Küresel Ekonomik Görünüm” raporunda, ilerleyen dönemde küresel yatırımların ve ticaretin kademeli şekilde iyileşmesinin beklendiği, buna rağmen küresel ekonomik görünümde halen bazı aşağı yönlü baskıların olduğu ifade edildi. Rapora göre büyümenin küresel boyutta yavaşlaması, ticaret savaşlarını artması, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin yükselmesi, büyük ekonomilerde beklenenin üzerinde ekonomik bozulmanın yaşanması, gelişen piyasalarda ekonomik gerilimler görülmesi gibi ihtimallerin gelecek dönemde dikkate değer riskler arasında yer alıyor

TÜRKİYE İÇİN POZİTİF TAHMİN

Dünya Bankası’nın raporunda gelişen ekonomiler için büyüme beklentisi ise 2019 yılı için yüzde 4’ten yüzde 3,5 seviyesine, 2020 için yüzde 4,6’dan yüzde 4,1’e, 2021 için yüzde 4,6’dan yüzde 4,3’e düşürüldü. Türkiye için 2019’a ilişkin daha önce yüzde 1 olarak tahmin edilen daralma rakamı da revize edildi. Buna göre Türkiye ekonomisinde 2019’da daralma olmayacak. Raporda, 2020 büyüme tahmini yüzde 3, 2021 yılı büyüme tahmini ise yüzde 4 seviyesinde sabit tutuldu.

GELİŞEN PİYASALAR TAKİPTE

Çin’e yönelik büyüme tahminleri 2019 yılı için yüzde 6,2’den yüzde 6,1’e, 2020 için yüzde 6,1’den yüzde 5,9’a, 2021 yılı için ise yüzde 6’dan yüzde 5,8’e çekildi. Raporda Rusya için 2019 yılı büyüme tahmini yüzde 1,2 seviyesinde sabit tutuldu fakat beklenti 2020 yılı için yüzde 1,8’den yüzde 1,6 seviyesine çekildi. Bu ülkeye ilişkin 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 1,8 seviyesinde sabit bırakıldı. Brezilya’ya yönelik büyüme tahmini 2019 için yüzde 1,5’ten yüzde 1,1’e, 2020 için yüzde 2,5’ten yüzde 2 seviyesine indirildi. 2021 için ise yüzde 2,3’ten yüzde 2,5’e çıkarıldı.- Gelişmiş ekonomilerde büyüme beklentileri düşürüldü. Öte yandan gelişmiş ekonomilerin büyüme beklentisi ise 2019 için yüzde 1,7’den yüzde 1,6’ya, 2020 yılı için yüzde 1,5’ten yüzde 1,4’e çekilirken bu rakam 2021 yılı için ise yüzde 1,5 seviyesinde sabit tutuldu.

AVRO BÖLGESİ İÇİN YÜZDE 0,3 BÜYÜME

Fotoğraf: Arşiv
  • Ifo, KOF ve ISTAT iş birliğiyle hazırlanan ekonomik görünüm raporunda, geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk iki çeyreğinde yüzde 0,3’lük büyüme görüleceğine dikkat çekildİ. Avro Bölgesi’nde ekonomik büyümenin toparlanma hızının arttığı ve büyümenin 2019’un son çeyreğinde yüzde 0,3 olarak gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu. Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından, İsviçre Ekonomik Enstitüsü (KOF) ve İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) iş birliğiyle Avro Bölgesi’nin ekonomik görünümüne ilişkin hazırlanan rapor yayımlandı.

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