Ekonomi Küresel satranç piyasalara yaradı
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DÜNYA EKONOMİSİ

Küresel satranç piyasalara yaradı

Küresel siyasette yaşanan ABD-Çin ticaret savaşı, İran yaptırımları ve korumacılık politikası, uluslararası piyasaları tedirgin ediyor. Söz konusu belirsizliğin Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalara yarayabileceği ifade ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bayram tatili süresinde uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeler, dolar kuru üzerinde olumlu etkisini gösterdi. Korumacılık, Huawei gerilimi, İran yaptırımları ve petrol fiyatları gibi konular, uluslararası piyasalarda FED'in faiz indirimi beklentisini arttırdı. Bu da özellikle gelişmekte olan piyasalarda karşılık buldu. Türkiye’de de aşağı yönlü ivmelenen dolar kuru 5 haziran tarihinde 5.66'ya kadar indi. Günü 5,72’den tamamlasa da olumlu hava neticesinde, geçtiğimiz hafta, borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi. BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,55'lik kazançla 93.809 puandan kapattı. Piyasaların geçtiğimiz hafta verdiği bu olumlu karşılığın küresel sistemde yaşanan belirsizlikle ilgili olduğu da ifade edildi.

FED SİNYALİ ÇAKTI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Fed'in mevcut politikası konusunda rahat olduklarını ve faiz oranlarının sabit kalmasını beklediklerini belirterek, "Şu anda politika duruşumuzun uygun olduğunu düşünüyoruz. Faiz konusunda aşağı veya yukarı yönlü bir hareket için güçlü bir durum görmüyoruz" dedi. Powell, “Enflasyon gelecek aylarda aşağı yönlü sürpriz yapmayı sürdürürse merkez bankası bu duruma yanıt verecek” mesajı da piyasalar üzerinde faiz indirimi sinyali olarak yorumlandı.

TÜRKİYE'YE YARAR

Piyasa uzmanları ise, uluslararası sistemde yaşanan gelişmelerin Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalara yönelimi getirebileceğini belirtiyor. Fed’den muhtemel bir faiz indirimine yönelmesinin Türkiye gibi dış finansman ihtiyacındaki ülkelerin işine geleceği yönünde görüş bildiriyorlar.

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FAİZDE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Geçtiğimiz hafta gösterge faizinde de gerileme görüldü. 27 Mayıs Pazartesi 25,94 seviyesinde olan faiz, 31 Mayıs’ta ise 24,97’ye düştü. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, geçen hafta yüzde 2,37’lik artışla 250,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,39’luk kazançla bin 669 liraya yükseldi. Serbest piyasada haftayı, dolar düşüşle, avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,68’lik azalışla 5,8000 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,55’lik artışla 6,5690 lira oldu. Geçen hafta 7,3780 lira olan İngiliz Sterlini’nin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,43’lük kazançla 7,4100 lira oldu.
  • İRAN’A GÖRÜLMEMİŞ YAPTIRIM
  • Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranları programında değişikliğe gitmemesi, piyasalarda beklenen bir sonuç olarak yorumlandı. ECB Başkanı Mario Draghi’nin yaptığı basın toplantısında, İran-ABD gerilimi, Çin ile ticaret savaşı ve korumacılık konusuna dikkat çekmesi gözleri yeniden İran’a çevirdi. İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene de , ABD'nin İran'a yönelik ambargolarının "tarihin en ağır ambargoları" olduğunu ve İran-Irak savaşından daha ağır şartlarla karşı karşıya olduklarını söyledi. Zengene, rzucumkarşı karşıya kaldıkları sorunlarla ilgili olarak da şunları anlattı: "Bugün petrolün satışı, geminin bulunması, paranın geri alınması ve birçok ürünün satın alınması konusunda problemlerle karşı karşıyayız. Bu dönem, önceki ambargolardan çok farklıdır. Bugün İran’a karşı tarihin en ağır ambargoları uygulanıyor. Bu yüzden ne kadar şiddetli bir savaşın içinde olduğumuzu anlamalıyız. Eğer bu ağır ve çetin şartlar idrak edilmezse yanlış değerlendirmelerde bulunmuş oluruz. Bu anlamda bazılarının savaşın şiddetini hissetmediği ve idrak etmediği düşüncesindeyim."

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