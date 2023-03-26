Malatya ve Elazığ'daki TOKİ sakinleri anlattı: Binalarımız o kadar sağlam ki boya dökülmesi bile yok

Bakan Murat Kurum’un sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ise Malatya ve Elazığ’daki TOKİ konutlarından görüntüler yer aldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı Twitter'dan Malatya ve Elazığ'daki TOKİ sakinlerinin görüşlerine yer verilen bir video paylaştı.
- "📌Fay hattından uzak yer seçerseniz
- 📌 Zemin etüdü doğru yaparsanız
- 📌 Zemin dayanıklılığı iyi tespit ederseniz
- 📌 Zeminde yeterli güçlendirme yaparsanız
- 📌 Doğru teknik de kullanırsanız
- İnşaatı HER ZAMAN yapabilirsiniz!
- En iyi örnek Malatya, Elazığ! 2020’deki deprem sonrası inşasını 20. günde başlattığımız konutlar bu büyük afet sonrası dimdik ayakta!"
'Evimizde rahat rahat oturabiliyoruz'
Bakan Murat Kurum’un sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ise Malatya ve Elazığ’daki TOKİ konutlarından görüntüler yer aldı.
Videoda TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşların da görüşlerine yer verildi.
Videodaki TOKİ sakinleri ise, "Binalarımız kendini Kahramanmaraş depremiyle ispatladı", "Binalarımız o kadar sağlam ki en ufak bir çatlak boya dökülmesi yok", "Evimizde rahat rahat oturabiliyoruz, Allah devletten razı olsun" ifadelerini kullandı.