Malatya ve Elazığ'daki TOKİ sakinleri anlattı: Binalarımız o kadar sağlam ki boya dökülmesi bile yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, ülke çapında yaşanılan afetlerin etkilerini gidermek için tam 45 bin konut, iş yeri, köy evi ile ahır yapıldı ve afetzedelere teslim edildi. Elazığ depremi sonrası 33 bin konut yapılırken, sel felaketi yaşanan Giresun’da TOKİ eliyle 3.764 konut tamamlandı, 1.5 milyar liralık 24 proje ise devam ediyor. Yapımı devam eden tüm afet konutları 2023’te teslim edilecek.