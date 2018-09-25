Ekonomi Markette yeni fiyat oyunu Reyonda başka kasada başka
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Markette yeni fiyat oyunu: Reyonda başka kasada başka

Dolardaki yükselişi bahane ederek ürün fiyatlarına yapılan zamlar, tüketiciye bilgi verilmeden düşürülen gramajların ardından bir hile daha ortaya çıktı.

Haber Merkezi Diğer
​Markette yeni fiyat oyunu.
​Markette yeni fiyat oyunu.

Doları bahane edenler, "Bir alışveriş, bir fırsatçılık" dönemi başlattı. Reyondaki fiyatlarla kasadaki fiyatlar birbirinden farklıydı. Tezgah ve kasada ortaya çıkan fiyat farklarını gören vatandaş, isyan bayrağını açtı. Takvim'de yer alan habere göre, tezgahtaki oyun belgeleriyle kanıtladı. Patates, soğan, salata, muz ve kivinin ardından skandallar zinciri sonlanmadı. Bu furyaya tekstil devleri de katıldı.

İlave ücret alınmıyor

Türkiye'nin en ünlü firmasında 39.99 lira olan tişörtün etiket fiyatının üzerine 49.99 liralık etiket yapıştırıldı. Taksitli fiyat ise 43.99'dan 54.99'a çıktı.

Dolar tezgahı, kahvaltıların vazgeçilmezi sucuğa da yansıdı. Sucuğun paketinde 10.95 litre yazısı vardı. Fakat marketçi, kasada farklı hesapladı! Vatandaş 10.95 liralık sucuğa 11.50 lira ödeme yaptı.

Etiket oyunu

Müşteri, aldığı sweatshirt'ün etiketini kaldırdığında şoka uğradı. Çünkü altta ürünün indirimli fiyatı vardı.

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