Meclis ekonomi gündemiyle mesaiye başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) haftalık çalışmasına yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine yurt dışı temasları öncesinde, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun Genel Kurulu sevk ettiği 52 uluslararası sözleşmenin ciddi bir bölümünün oylama sunulacağı bildirildi. Sözleşmeler ağırlıklı olarak Afrika ve Orta Asya ülkeleriyle ikili ticaret hacminin genişletilmesi ve ekonomik iş birlikteliğinin ilerletilmesini amaçlıyor.





AFRİKA VE ASYA İLE YENİ ANLAŞMALAR

TBMM Genel Kurulu'na inecek olan uluslararası anlaşmalar arasında çifte vergilendirmeyi kaldırmayı öneren ticari düzenlemeler de var. Kongo, Nijerya, Senegal ve Sierra Leone ile imzalanan ticaret anlaşmaları, Türkiye'nin Afrika'daki ticaret payını arttıracak. Uzak Asya ülkesi Kamboçya ile gıda, maden, ahşap ve kauçuk olmak üzere pek çok ham maddenin içeren yurt içinde işlenmesini sağlayacak anlaşma da Genel Kurul'da görüşülecek. Sri Lanka ile de ticaret ve turizm alanlarında iş birliğini geliştirecek anlaşmada gündemde. Yine Türkiye ile Panama arasında imzalanan denizcilik anlaşması ile iki ülke arasındaki bürokratik engeller asgariye indirilecek. Limanlara yanaşan her iki ülkenin gemideki personeli ise vizesiz giriş yapabilecek.





STOKÇULUK YAPAN YANDI

Meclis'in bir diğer gündem maddesi ise fahiş fiyatla mücadele Torba Yasa teklifi. Teklifin komisyondaki görüşmelerine çarşamba günü geçilmesi ve önümüzdeki hafta Genel Kurula inerek yasalaşması bekleniyor. Teklifle; fahiş fiyat ve stokçulukla mücadelede uygulanan cezai müeyyidelerin üst limitleri artırıldı. Fahiş fiyat artışı ile fiyat istikrarsızlığına neden olan işletmelere 100 bin ila 1 milyon lira arasında ceza verilebilecek. Stokçuluk için ise üst limit 500 bin liradan 12 milyon liraya çıkarıldı. Yeni düzenlemeyle, stokçuluk yapan işletmelere 1 milyon ila 12 milyon lira arasında ceza uygulanacak.





KRIPTO YASASI GELIYOR

Cuma günü ise, AK Parti Meclis Grubu'nun Kripto Varlıklar Yasası'nın Meclis Başkanlığı'na sunacağı öğrenildi. Söz konusu düzenlemenin mayısın üçüncü haftası yasalaşması öngörüldü. Düzenleme, kripto varlıklara dair düzenleyici, denetleyici mahiyette olacak, idari cezalar ve yaptırımları tanzim edecek. Kullanıcıların zarar ve kârının devlet güvencesinde olmadığına da yasanın gerekçesinde yer verilecek. 27 maddeden oluşması planlanan düzenleme ile Türkiye’de ilk kez kanuni anlamda kripto varlıkların tanımlaması yapılacak.





10 KATINA KADAR CEZA YOLDA

Malları süresinde teslim veya monte etmeyenler hakkında 2 bin 200 lira; mal ve hizmetin satışından kaçınanlar hakkında da 2 bin 200 liradan az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının yüzde 10'u kadar idari para cezası uygulanacak.



