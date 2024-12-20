Meclis'in de gözü 26 Aralık'ta

Gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCBM) 26 Aralık'ta yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrilmişken, faiz indirim senaryoları Meclis koridorlarında da dillendirilmeye başlandı. Görüştüğümüz kaynaklar, önümüzdeki hafta politika faiz oranının yüzde 50'den yüzde 48 seviyesine çekilebileceğini söylüyor. Ekonomist kökenli AK Partili vekiller, TCMB'nin ABD Merkez Bankası Fed'in üçüncü defa attığı gevşeme adımlarını takip edebileceğine ve politika faizini 'teknik' düzeyde indirebileceğine işaret ediyor.





2025 SONUNDA %30'U GÖRÜRÜZ

Buna göre, Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerini karşılayacağı ancak enflasyondaki düşüş patikasını da yukarı yönlü hareketlendirmeyecek bir indirimden yana karar alacağı vurgulanıyor. Piyasalarda oluşan 250 baz puanlık öngörüye rağmen TCMB'nin faiz oranını döviz girdilerinde şok etkisine sebep olmayacak bir düzeyde tutacağı tahmin ediliyor. Yeni yılla birlikte Merkez Bankası'nın politika faizinde enflasyon patikasındaki düşüşe bağlı olarak hızlı indirim adımları atacağı düşünülüyor. 2025 sonunda ise politika faizinin yüzde 30'lara kadar düşürülebileceği belirtiliyor.





AGRESIF POLİTİKA İZLENMEYECEK

Merkez Bankası Haziran 2023'te yaptığı toplantıda 27 ay sonra ilk kez faiz arttırmıştı. Faiz artışları Mart 2024'e kadar devam etmişti. Yüzde 8,50 olan politika faizi yüzde 50'ye kadar çıkarmıştı. 18 ay önce başlayan faiz artış politikasının yerini indirime bırakması için enflasyondaki düşüşün yüzde 50 bandının altına çekilmesi beklenmişti. Ancak ekim ve kasım enflasyon verileri beklentilerin üzerinde şekillenince indirim adımı yıl sonuna bırakıldı. Kaynaklar, politika faizindeki indirimin agresif olamayacağını ifade ediyor.



