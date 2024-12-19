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Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

14:3719/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
AA
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Rezervler, bir önceki haftaya göre 4 milyar 92 milyon dolar arttı.
Rezervler, bir önceki haftaya göre 4 milyar 92 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası toplam rezervleri, 13 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 92 milyon dolar yükselişle 163 milyar 482 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 13 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 92 milyon dolar artışla 163 milyar 482 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.


TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.


Buna göre, 13 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 164 milyon dolar artışla 98 milyar 175 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 6 Aralık'ta 95 milyar 11 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.


Bu dönemde altın rezervleri ise 928 milyon dolar artışla 64 milyar 379 milyon dolardan 65 milyar 307 milyon dolara çıktı.


Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 92 milyon dolar artışla 159 milyar 390 milyon dolardan 163 milyar 482 milyon dolara çıktı.





#Merkez Bankası
#Rezerv
#ekonomi

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