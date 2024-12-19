Bakan Bolat'tan 'yeni nesil anlaşma' sinyali: D8 ülkeleriyle ticareti artıracağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, D-8'in 11. Liderler Zirvesi öncesi gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı içinde ticaret oranının yüzde 10'a çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Bakan Bolat, "D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın ürün kapsamının ve disiplinlerinin genişletilerek yeni nesil bir ticaret anlaşmasına dönüştürülmesini önemsiyor ve bu konudaki çalışmalara öncülük ediyoruz." dedi. Bakan Bolat ayrıca, D-8 ülkelerine ihracatın 2023'te 9,1 milyar dolar, ithalatın ise 13,1 milyar dolar olduğunu ve son 5 yılda ticaret hacminin yüzde 22,6 arttığını ifade etti.
D8 zirvesinde kimler var?
D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesi planlanıyor
Bolat, zirvede, ticaret alanında da kararlar alınabileceğine işaret ederek, Bangladeş'te düzenlenen 10. zirvede kabul edilen 2020-2030 10 Yıllık Yol Haritası'nda D-8 içi yüzde 10'luk ticaret oranı hedefi konulduğunu anımsattı.
Bolat, bu kapsamda yıl içinde üye ülkelerle toplantılar düzenlediklerini belirterek, İstanbul'da haziran ayında gayriresmi bir bakanlar toplantısı yaptıklarını anımsattı.
İstanbul'daki toplantıda söz konusu tercihli ticaret anlaşmasının ürün kapsamının ve disiplinlerinin genişletilmesi önerilerini yinelediklerini vurgulayan Bolat, bu konuda ön çalışma yapılması hususunda uzlaşıldığını dile getirdi.
"Son 5 yılda ticaret hacmimiz yüzde 22,6 arttı"
Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, D-8 ülkelerinin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının 4,8 trilyon dolar olduğu bilgisini veren Bolat, bunun dünyadaki toplam üretimin yüzde 4,3'üne karşılık geldiğini bildirdi. Bolat, D-8 ülkelerinde nüfusun 1,2 milyar olduğunu, kişi başı yurt içi gelirin de 4 bin dolara yaklaştığını ifade etti.
"Türkiye, bölgede insani krizin son bulması için öncü rolüne devam edecek"
Bolat, zirve kapsamında "Gazze ve Lübnan'daki İnsani Kriz ve Yeniden Yapılandırmadaki Güçlükler" başlıklı özel oturum gerçekleştirileceği bilgisini vererek, şunları kaydetti: