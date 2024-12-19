Bakan Bolat'tan 'yeni nesil anlaşma' sinyali: D8 ülkeleriyle ticareti artıracağız

"D-8 ülkelerinin birbirlerine yaptıkları ihracat 75,5 milyar dolar, ithalat ise 77,7 milyar dolar. Bu veriler ticaretin artırılmasına yönelik büyük bir potansiyele işaret ediyor. Öte yandan D-8 ülkelerine ihracatımız 2023'te 9,1 milyar dolar, ithalatımız ise 13,1 milyar dolar oldu. Son 5 yılda ticaret hacmimiz yüzde 22,6 arttı. D-8'in ihracat ve ithalatımız içindeki payı ise yüzde 3,6."