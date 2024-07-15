Meclis'te gündem tasarruf paketi

Genel Kurul'da bu hafta Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek. Teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından tasarruf paketi gündeme alınacak. AK Parti'nin paketin bir an önce yasalaşması için TBMM takvimini uzatacağı ve cuma, cumartesi ve pazar günleri de Genel Kurul'un çalışacağı öğrenildi.

KAMUDA İZLEME SİSTEMİ

Tasarruf paketinin yasalaşmasına paralel olarak tasarruf izleme sistemi de hayata geçirilecek. Teklifle tedbirlere uymayan bürokratlara kamuyla ilişiğin kesilmesi dahil çeşitli cezalar kesilecek. Bu kapsamda, teklifin kanunlaşmasına paralel olarak denetleme sisteminin yanı sıra yaptırımla ilgili daha belirgin bir çerçeve sunacak olan yönetmelikte hazır hale getirilecek. Tasarruf Tedbirleri İzleme Sistemi'nin yanında Kamu Taşıt Filo Sistemi de kanuni dayanağa kavuşacak.

TEK MAAŞ DÖNEMİ

Teklifle, denetlemeye ilişkin olarak da kamu idarelerindeki denetim birimleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na karşı sorumlu hale gelecek. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki yöneticiler üstlendikleri görevler için tek bir maaş alabilecek. Bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı ise 108 bin gösterge rakamı (bugünkü karşılığı 98 bin lira) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek.







