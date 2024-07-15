|
Ekonomi

Meclis'te gündem tasarruf paketi

Devlete 736 milyar TL'lik gelir sağlayacağı hesaplanan tasarruf paketi, Genel Kurul'a bu hafta geliyor.

Uğur Duyan
04:00 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:15 - 15/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Genel Kurul'da bu hafta Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek. Teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından tasarruf paketi gündeme alınacak. AK Parti'nin paketin bir an önce yasalaşması için TBMM takvimini uzatacağı ve cuma, cumartesi ve pazar günleri de Genel Kurul'un çalışacağı öğrenildi.

KAMUDA İZLEME SİSTEMİ

Tasarruf paketinin yasalaşmasına paralel olarak tasarruf izleme sistemi de hayata geçirilecek. Teklifle tedbirlere uymayan bürokratlara kamuyla ilişiğin kesilmesi dahil çeşitli cezalar kesilecek. Bu kapsamda, teklifin kanunlaşmasına paralel olarak denetleme sisteminin yanı sıra yaptırımla ilgili daha belirgin bir çerçeve sunacak olan yönetmelikte hazır hale getirilecek. Tasarruf Tedbirleri İzleme Sistemi'nin yanında Kamu Taşıt Filo Sistemi de kanuni dayanağa kavuşacak.

TEK MAAŞ DÖNEMİ

Teklifle, denetlemeye ilişkin olarak da kamu idarelerindeki denetim birimleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na karşı sorumlu hale gelecek. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki yöneticiler üstlendikleri görevler için tek bir maaş alabilecek. Bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı ise 108 bin gösterge rakamı (bugünkü karşılığı 98 bin lira) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek.



#TBMM
#Tasarruf
#Ekonomi
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Euro 2024’te en fazla faul yapılan oyuncular listesi